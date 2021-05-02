На продажу выставлена девятиместная Alfa Romeo. За неё рассчитывают выручить 4,5–6 миллионов рублей
Михаил Кондратьев
Аукционный дом Gooding & Company проведёт торги за микроавтобус марки Alfa Romeo. Это модель Romeo 1961 года в девятиместной конфигурации, прогнозируемая стоимость составляет 60–80 тысяч долларов или 4,5–6 миллионов рублей. Онлайн-аукцион пройдёт с 3 по 7 мая.
Семейство Romeo (также известно как Autotutto, что можно перевести как «автомобиль для всего») выпускалось с 1954 по 1983 год. Линейка включила в себя три вариации моделей Romeo, а также Romeo F12/A12 и F11/A11.
Это были вэны в нескольких конфигурациях и лёгкие грузовички для различных нужд, всего свет увидело около 40 тысяч машин. Впоследствии их заменили аналогичные модели Fiat и Iveco.
Выставленный на продажу экземпляр относится к Romeo второй серии. Микроавтобус выполнен в красном цвете, с кожаными сиденьями тёмно-синего цвета. Установлен опциональный люк.
Под капотом — 1,3-литровая бензиновая «четвёрка» мощностью около 35 сил. В паре с ней работает четырёхступенчатая механическая коробка передач, максимальная скорость составляет почти
100 км/ч.Пробег микроавтобуса равен 64 тысячам километров с небольшим.