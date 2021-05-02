На продажу выставлена девятиместная Alfa Romeo. За неё рассчитывают выручить 4,5–6 миллионов рублей

Семейство Romeo (также известно как Autotutto, что можно пере­вести как «авто­мобиль для всего») выпускалось с 1954 по 1983 год. Линейка включила в себя три вариации моделей Romeo, а также Romeo F12/A12 и F11/A11.

Это были вэны в нескольких конфигурациях и лёгкие грузовички для различных нужд, всего свет увидело около 40 тысяч машин. Впослед­ствии их заменили аналогичные модели Fiat и Iveco.

Выставленный на продажу экземпляр относится к Romeo второй серии. Микро­автобус выполнен в красном цвете, с кожаными сиденьями тёмно-синего цвета. Установлен опциональ­ный люк.