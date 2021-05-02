Продавец годами делал «семейные» скидки на машины FCA. Это обошлось концерну в 8,7 миллиона долларов

На продажу выставлена девятиместная Alfa Romeo. За неё рассчитывают выручить 4,5–6 миллионов рублей

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Михаил Кондратьев

Аукционный дом Gooding & Company проведёт торги за микро­автобус марки Alfa Romeo. Это модель Romeo 1961 года в девяти­местной конфигурации, прогнозиру­емая стоимость составляет 60–80 тысяч долларов или 4,5–6 миллионов рублей. Онлайн-аукцион пройдёт с 3 по 7 мая.

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  • Семейство Romeo (также известно как Autotutto, что можно пере­вести как «авто­мобиль для всего») выпускалось с 1954 по 1983 год. Линейка включила в себя три вариации моделей Romeo, а также Romeo F12/A12 и F11/A11.

  • Это были вэны в нескольких конфигурациях и лёгкие грузовички для различных нужд, всего свет увидело около 40 тысяч машин. Впослед­ствии их заменили аналогичные модели Fiat и Iveco.

  • Выставленный на продажу экземпляр относится к Romeo второй серии. Микро­автобус выполнен в красном цвете, с кожаными сиденьями тёмно-синего цвета. Установлен опциональ­ный люк.

  • Под капотом — 1,3-литровая бензиновая «четвёрка» мощностью около 35 сил. В паре с ней работает четырёх­ступен­чатая механическая коробка передач, максимальная скорость составляет почти 100 км/ч. Пробег микро­автобуса равен 64 тысячам километров с небольшим.

При сопоставимых стоимости и оснащении — полноценный минивэн или вместительный кроссовер?

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