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Alfa Romeo 155 Q4: одна из 110 в мире

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Михаил Конончук

Фанаты Alfa Romeo поначалу восприняли эту машину как личное оскорбление, но очень скоро сменили гнев на милость. Всё благодаря оглушительным успехам, которых добилась модель 155 на гоночных трассах, и чтобы их отпраздновать, итальянцы сделали заряженную (и редкую) версию Q4 – с техникой от легендарной Lancia Delta Integrale. 

А в наших руках побывал совсем уникальный экземпляр: таких было выпущено лишь 110 на весь мир. Чем так интересна эта машина, насколько сложно ей владеть, и действительно ли Alfa Romeo – это любовь на всю жизнь? Смотрите новую серию #смотричтоянашёл!

Фанаты Альфа Ромео поначалу восприняли эту машину как личное оскорбление, но очень скоро сменили гнев на милость. Всё благодаря оглушительным успехам, которых добилась модель 155 на гоночных трассах, и чтобы их отпраздновать, итальянцы сделали заряженную (и редкую) версию Q4 – с техникой от легендарной Lancia Delta Integrale. А в наших руках побывал совсем уникальный экземпляр Alfa Romeo: таких было выпущено лишь 110 на весь мир. Чем так интересна эта машина, насколько сложно ей владеть, и действительно ли Alfa Romeo – это любовь на всю жизнь? Смотрите новую серию #смотричтоянашёл! – Эта машина в продаже на Авто.ру: https://autoru.me/JWz65 – Что вас ждёт при покупке подержанной итальянки: https://youtu.be/fzJS91tjKCs – Ещё Италия: бронированная Ferrari 456 от Берлускони: https://youtu.be/xN7deq_hUNM – Тоже спортивная полноприводная легенда из 90-х: https://youtu.be/gLDheI1UFk4 Узнавай первым о новинках автопрома: Telergam - https://t.me/carsnosleep Facebook – https://www.facebook.com/auto.ru ВКонтакте – https://vk.com/autoru_news Twitter – https://twitter.com/autoru Instagram - https://www.instagram.com/auto.ru_official/

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