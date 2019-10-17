Alfa Romeo 155 Q4: одна из 110 в мире

Фанаты Alfa Romeo поначалу восприняли эту машину как личное оскорбление, но очень скоро сменили гнев на милость. Всё благодаря оглушительным успехам, которых добилась модель 155 на гоночных трассах, и чтобы их отпраздновать, итальянцы сделали заряженную (и редкую) версию Q4 – с техникой от легендарной Lancia Delta Integrale.

А в наших руках побывал совсем уникальный экземпляр: таких было выпущено лишь 110 на весь мир. Чем так интересна эта машина, насколько сложно ей владеть, и действительно ли Alfa Romeo – это любовь на всю жизнь? Смотрите новую серию #смотричтоянашёл!