На торги выставлен редкий спорткар Alfa Romeo Montreal 1974 года с пробегом 20 тысяч км
Борис Закиров
На сайте Classic Driver открылись торги за купе Alfa Romeo Montreal 1974 года выпуска. На одометре — всего 20 105 километров. За автомобиль планируют выручить от 68 до 80 тысяч долларов (от 5,1 до 6 миллионов рублей). Торги завершатся 6 декабря.
Облик итальянского спорткара разработал известный дизайнер Марчелло Гандини, придумавший кузов для легендарного суперкара Lamborghini Miura. Премьера концепта состоялась в 1967 году на автосалоне в Монреале, после чего серийная машина получила название в честь города. Первый серийный Montreal показали публике в 1970 году.
Под капотом у купе — 2,6-литровый V8 (200 л.с., 235 Нм). На момент премьеры заднеприводный Montreal считался самым быстрым серийным автомобилем Alfa Romeo. Максимальная скорость составляла
220 км/ч,разгон до сотни — 7,4 секунды.
Представленный на аукционе экземпляр цвета Escoli Grey был куплен коллекционером из итальянского города Римини, который оснастил машину такими редкими для семидесятых опциями, как кондиционер и электростеклоподъёмники. Впоследствии машина попала в гараж предпринимателя из города Перуджа, где и находится по сей день.
За 46 лет эксплуатации автомобиль единожды перекрашивался и сохранил оригинальные задние сиденья, дверные панели и приборку. Передние сиденья и обивка потолка были восстановлены, а багажное отделение и запаску подвергли чистке. Из недостатков – трещина на приборной панели и заменённый в первые годы эксплуатации машины двигатель.
Автомобиль прошёл техобслуживание в 2018 году и осмотр в октябре
2020-го.
За семь лет производства, с 1970 по 1977 год, было собрано примерно 3,9 тысячи Alfa Romeo Montreal. Купе снялось в фильмах «Марсельский контракт», «Правдивая ложь» и «Взрывная блондинка».