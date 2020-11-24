На торги выставлен редкий спорткар Alfa Romeo Montreal 1974 года с пробегом 20 тысяч км

Облик итальянского спорткара разработал известный дизайнер Марчелло Гандини, придумав­ший кузов для леген­дарного суперкара Lamborghini Miura. Премьера концепта состоялась в 1967 году на автосалоне в Монреале, после чего серийная машина получила название в честь города. Первый серийный Montreal показали публике в 1970 году.

Под капотом у купе — 2,6-литровый V8 (200 л.с., 235 Нм). На момент премьеры задне­приводный Montreal считался самым быстрым серийным автомо­билем Alfa Romeo. Максимальная скорость составляла 220 км/ч, разгон до сотни — 7,4 секунды.

Представленный на аукционе экзем­пляр цвета Escoli Grey был куплен коллекци­онером из итальянского города Римини, который оснастил машину такими редкими для семи­десятых опциями, как кондици­онер и электро­стекло­подъёмники. Впослед­ствии машина попала в гараж пред­прини­мателя из города Перуджа, где и находится по сей день.

За 46 лет эксплуатации авто­мобиль единожды пере­крашивался и сохранил оригиналь­ные задние сиденья, дверные панели и приборку. Передние сиденья и обивка потолка были восстанов­лены, а багажное отделение и запаску подвергли чистке. Из недостатков – трещина на приборной панели и заменённый в первые годы эксплу­атации машины двигатель.

Автомобиль прошёл техобслужи­вание в 2018 году и осмотр в октябре 2020-го.