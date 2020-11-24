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На торги выставлен редкий спорткар Alfa Romeo Montreal 1974 года с пробегом 20 тысяч км

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Борис Закиров

На сайте Classic Driver открылись торги за купе Alfa Romeo Montreal 1974 года выпуска. На одометре — всего 20 105 километров. За авто­мобиль планируют выручить от 68 до 80 тысяч долларов (от 5,1 до 6 милли­онов рублей). Торги завершатся 6 декабря.

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  • Облик итальянского спорткара разработал известный дизайнер Марчелло Гандини, придумав­ший кузов для леген­дарного суперкара Lamborghini Miura. Премьера концепта состоялась в 1967 году на автосалоне в Монреале, после чего серийная машина получила название в честь города. Первый серийный Montreal показали публике в 1970 году.

  • Под капотом у купе — 2,6-литровый V8 (200 л.с., 235 Нм). На момент премьеры задне­приводный Montreal считался самым быстрым серийным автомо­билем Alfa Romeo. Максимальная скорость составляла 220 км/ч, разгон до сотни — 7,4 секунды.

  • Представленный на аукционе экзем­пляр цвета Escoli Grey был куплен коллекци­онером из итальянского города Римини, который оснастил машину такими редкими для семи­десятых опциями, как кондици­онер и электро­стекло­подъёмники. Впослед­ствии машина попала в гараж пред­прини­мателя из города Перуджа, где и находится по сей день.

  • За 46 лет эксплуатации авто­мобиль единожды пере­крашивался и сохранил оригиналь­ные задние сиденья, дверные панели и приборку. Передние сиденья и обивка потолка были восстанов­лены, а багажное отделение и запаску подвергли чистке. Из недостатков – трещина на приборной панели и заменённый в первые годы эксплу­атации машины двигатель.

  • Автомобиль прошёл техобслужи­вание в 2018 году и осмотр в октябре 2020-го.

  • За семь лет производства, с 1970 по 1977 год, было собрано примерно 3,9 тысячи Alfa Romeo Montreal. Купе снялось в фильмах «Марсельский контракт», «Правдивая ложь» и «Взрывная блондинка».

Хотели бы себе старую Alfa Romeo?

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