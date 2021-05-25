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Бронезащита B4 и 200 сил: как выглядит новая машина итальянской полиции

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Дмитрий Елизаров

Компания Alfa Romeo разработала специальную версию седана Giulia для итальянских карабинеров: четырёх­дверка получила серьёзный уровень защиты от обстрела, модифи­цированную внешность и «клетку» для перевозки задер­жанных. При этом, как уточняет Motor1, построен полицейский седан на базе самой доступной моди­фикации Джулии.

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  • Двери и окна полицейской Giulia брониро­ваны по классу B4 — это обеспечи­вает защиту от выстрелов из ручного огне­стрель­ного оружия с патронами до .44 Magnum. Седан снабдили сразу несколькими фонарями на крыше, наделив каждый индивиду­альным обтекателем, а также свето­диодными «мигалками» в боковых зеркалах.

  • Патруль сможет перевозить на таком седане только одного задер­жанного: при компоновке салона пред­почтение было отдано карабинерам, которых в полицейскую Giulia поместится до 3 человек.

  • Alfa Romeo Giulia для охраны правопорядка оснащается двух­литровой «турбо­четвёркой», развивающей 200 л.с. и 330 Нм крутящего момента в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом», — это базовый бензиновый двигатель из тех, что предлагаются для модели. Граждан­ский седан с таким силовым агрегатом ускорится до 100 км/ч за 6,6 секунды при максимальной скорости в 230 км/ч.

  • Премьера нового полицейского автомобиля приурочена к 70-летию службы Alfa Romeo. Первой легковой моделью, переданной итальянским карабинерам, стал седан 1900 (хотя незадолго до этого компания начала поставлять государ­ству лёгкий внедорожник 1900M Matta). Всего Alfa Romeo планирует построить 1770 таких седанов.

  • Винтажные полицейские автомобили нередко становятся объектом охоты коллекци­онеров. К примеру, весной прошлого года в Италии продавалась уникальная Ferrari 250 GTE, нёсшая службу в право­охранитель­ных подразделе­ниях Рима в 1960-х — единственный сохранив­шийся до наших дней экземпляр.

Вот бы нашим полицейским такое, верно?

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