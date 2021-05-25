Бронезащита B4 и 200 сил: как выглядит новая машина итальянской полиции
Дмитрий Елизаров
Компания Alfa Romeo разработала специальную версию седана Giulia для итальянских карабинеров: четырёхдверка получила серьёзный уровень защиты от обстрела, модифицированную внешность и «клетку» для перевозки задержанных. При этом, как уточняет Motor1, построен полицейский седан на базе самой доступной модификации Джулии.
Двери и окна полицейской Giulia бронированы по классу B4 — это обеспечивает защиту от выстрелов из ручного огнестрельного оружия с патронами до .44 Magnum. Седан снабдили сразу несколькими фонарями на крыше, наделив каждый индивидуальным обтекателем, а также светодиодными «мигалками» в боковых зеркалах.
Патруль сможет перевозить на таком седане только одного задержанного: при компоновке салона предпочтение было отдано карабинерам, которых в полицейскую Giulia поместится до 3 человек.
Alfa Romeo Giulia для охраны правопорядка оснащается двухлитровой «турбочетвёркой», развивающей 200 л.с. и 330 Нм крутящего момента в паре с восьмиступенчатым «автоматом», — это базовый бензиновый двигатель из тех, что предлагаются для модели. Гражданский седан с таким силовым агрегатом ускорится до
100 км/чза 6,6 секунды при максимальной скорости в 230 км/ч.
Премьера нового полицейского автомобиля приурочена к 70-летию службы Alfa Romeo. Первой легковой моделью, переданной итальянским карабинерам, стал седан 1900 (хотя незадолго до этого компания начала поставлять государству лёгкий внедорожник 1900M Matta). Всего Alfa Romeo планирует построить 1770 таких седанов.
Винтажные полицейские автомобили нередко становятся объектом охоты коллекционеров. К примеру, весной прошлого года в Италии продавалась уникальная Ferrari 250 GTE, нёсшая службу в правоохранительных подразделениях Рима в
1960-х— единственный сохранившийся до наших дней экземпляр.