Бронезащита B4 и 200 сил: как выглядит новая машина итальянской полиции

Двери и окна полицейской Giulia брониро­ваны по классу B4 — это обеспечи­вает защиту от выстрелов из ручного огне­стрель­ного оружия с патронами до .44 Magnum. Седан снабдили сразу несколькими фонарями на крыше, наделив каждый индивиду­альным обтекателем, а также свето­диодными «мигалками» в боковых зеркалах.

Патруль сможет перевозить на таком седане только одного задер­жанного: при компоновке салона пред­почтение было отдано карабинерам, которых в полицейскую Giulia поместится до 3 человек.

Alfa Romeo Giulia для охраны правопорядка оснащается двух­литровой «турбо­четвёркой», развивающей 200 л.с. и 330 Нм крутящего момента в паре с восьми­ступен­чатым «автоматом», — это базовый бензиновый двигатель из тех, что предлагаются для модели. Граждан­ский седан с таким силовым агрегатом ускорится до 100 км/ч за 6,6 секунды при максимальной скорости в 230 км/ч.

Премьера нового полицейского автомобиля приурочена к 70-летию службы Alfa Romeo. Первой легковой моделью, переданной итальянским карабинерам, стал седан 1900 (хотя незадолго до этого компания начала поставлять государ­ству лёгкий внедорожник 1900M Matta). Всего Alfa Romeo планирует построить 1770 таких седанов.