Единственное в России купе Alfa Romeo 8C Competizione продают дороже нового Bentley
Кирилл Малышев
Один из суперкаров Alfa Romeo 8C Competizione оказался выставлен на продажу в России. Владелец из Москвы в объявлении на Авто.ру указал цену в 22 миллиона рублей. Для сравнения: за 18,5 миллиона рублей можно купить новый Bentley Continental GT V8 из наличия у одного из официальных дилеров.
Высокую стоимость продавец объясняет эксклюзивным статусом автомобиля. Всего было выпущено 500 купе и 500 спайдеров. А этот экземпляр якобы единственный в России.
Машине пошёл
13-йгод. Но с 2008-гоона практически не ездила: заявлен пробег всего в 7000 километров. Если верить описанию в объявлении, владеет суперкаром пожилой мужчина, и ездил он только летом.
Alfa Romeo 8C Competizione показали как концепт в 2003 году, а серийно делали в 2007–2010 годах. Под капотом стоит двигатель 4.7 V8 сборки Ferrari на 450 л.с. Через шестиступенчатый «робот» тяга уходит на задние колёса. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды, максималка –
292 км/ч.
Выпущенный в том же 2008 году Mercedes-Benz CL 63 AMG продают почти в пять раз дешевле. После продажи дилером оказался в частной коллекции и провёл почти всю свою жизнь в гараже. За заряженную немецкую «капсулу времени» с пробегом 871 километр просят 4,7 миллиона рублей.