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Единственное в России купе Alfa Romeo 8C Competizione продают дороже нового Bentley

Новости

Кирилл Малышев

Один из суперкаров Alfa Romeo 8C Competizione оказался выставлен на продажу в России. Владелец из Москвы в объявлении на Авто.ру указал цену в 22 милли­она рублей. Для сравнения: за 18,5 миллиона рублей можно купить новый Bentley Continental GT V8 из наличия у одного из официальных дилеров.

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  • Высокую стоимость продавец объясняет эксклю­зивным статусом авто­мобиля. Всего было выпущено 500 купе и 500 спайдеров. А этот экзем­пляр якобы един­ственный в России.

  • Машине пошёл 13-й год. Но с 2008-го она практически не ездила: заявлен пробег всего в 7000 километров. Если верить описанию в объявлении, владеет суперкаром пожилой мужчина, и ездил он только летом.

  • Alfa Romeo 8C Competizione показали как концепт в 2003 году, а серийно делали в 2007–2010 годах. Под капотом стоит двигатель 4.7 V8 сборки Ferrari на 450 л.с. Через шести­ступен­чатый «робот» тяга уходит на задние колёса. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды, максималка – 292 км/ч.

  • Выпущенный в том же 2008 году Mercedes-Benz CL 63 AMG продают почти в пять раз дешевле. После продажи дилером оказался в частной коллекции и провёл почти всю свою жизнь в гараже. За заряженную немецкую «капсулу времени» с пробегом 871 километр просят 4,7 миллиона рублей.

Стоит Alfa Romeo таких денег?

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