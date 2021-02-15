Единственное в России купе Alfa Romeo 8C Competizione продают дороже нового Bentley

Высокую стоимость продавец объясняет эксклю­зивным статусом авто­мобиля. Всего было выпущено 500 купе и 500 спайдеров. А этот экзем­пляр якобы един­ственный в России.

Машине пошёл 13-й год. Но с 2008-го она практически не ездила: заявлен пробег всего в 7000 километров. Если верить описанию в объявлении, владеет суперкаром пожилой мужчина, и ездил он только летом.

Alfa Romeo 8C Competizione показали как концепт в 2003 году, а серийно делали в 2007–2010 годах. Под капотом стоит двигатель 4.7 V8 сборки Ferrari на 450 л.с. Через шести­ступен­чатый «робот» тяга уходит на задние колёса. Разгон до сотни занимает 4,2 секунды, максималка – 292 км/ч.