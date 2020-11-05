Бронированный Alfa Romeo для мафии обнаружили брошенным в Москве
Дмитрий Елизаров
Изображения полусгнившего Alfa Romeo Alfetta, сделанные где-то на севере столицы, опубликованы в группе YoungTimers в Фейсбуке. Автор публикации утверждает, что на них запечатлён крайне редкий бронированный вариант седана — такие строили в Италии в
Бронированием Alfa Romeo Alfetta занималось местное ателье Marazzi, при помощи дополнительных листов металла в дверях и двойного остекления защищавшее седаны по классу B4. Такие автомобили способны уберечь от обстрела из оружия калибра до 10,9 мм. Вес седана увеличивался до 1730 килограммов, но при этом заводской двигатель объёмом 2,0 литра, развивавший 121 л.с., оставался нетронутым.
Всего седанов, по данным авторов публикации, было построено несколько штук, однако редкость не гарантирует высокой цены. Одна из таких Alfetta, построенная в
1980-мдля члена итальянской мафии Франческо Муто, в мае нынешнего года ушла с аукциона всего за 11 750 долларов или 913 тысяч рублей.
Бронированный экземпляр в московской Alfetta распознали по утолщённым стёклам с дополнительными направляющими в дверях. Кроме того, в водительской двери имеется отверстие, напоминающее пулевое. Каким образом редкая Alfa Romeo оказалась в Москве, неизвестно.