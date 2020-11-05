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Бронированный Alfa Romeo для мафии обнаружили брошенным в Москве

Новости

Дмитрий Елизаров

Изображения полусгнившего Alfa Romeo Alfetta, сделанные где-то на севере столицы, опублико­ваны в группе YoungTimers в Фейсбуке. Автор публикации утверж­дает, что на них запечатлён крайне редкий брониро­ванный вариант седана — такие строили в Италии в 80-х годах для местных мафиози.

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  • Бронированием Alfa Romeo Alfetta занималось местное ателье Marazzi, при помощи допол­нительных листов металла в дверях и двойного остекления защищав­шее седаны по классу B4. Такие авто­мобили способны уберечь от обстрела из оружия калибра до 10,9 мм. Вес седана увели­чивался до 1730 кило­граммов, но при этом заводской двигатель объёмом 2,0 литра, разви­вавший 121 л.с., оставался нетронутым.

  • Всего седанов, по данным авторов публикации, было построено несколько штук, однако редкость не гаранти­рует высокой цены. Одна из таких Alfetta, построенная в 1980-м для члена итальянской мафии Франческо Муто, в мае нынешнего года ушла с аукциона всего за 11 750 долларов или 913 тысяч рублей.

  • Бронированный экземпляр в московской Alfetta распо­знали по утолщённым стёклам с допол­нитель­ными направ­ляющими в дверях. Кроме того, в водитель­ской двери имеется отверстие, напоми­нающее пулевое. Каким образом редкая Alfa Romeo оказалась в Москве, неизвестно.

Что надо делать с такой редкой Альфой, как считаете?

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