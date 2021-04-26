Глава Alfa Romeo заявил, что автомобили компании не уступают по качеству BMW и Audi

Новый глава компании Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что нынешняя модельная линейка марки не уступает по качеству автомобилям основных немецких конкурентов (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Согласно стратегии концерна Stellantis, в который сейчас входит марка, именно Импарато будет отвечать за возрождение бренда, и, как он заявил изданию Automotive News, продуманная стратегия у руководства фирмы уже имеется.

Жан-Филипп Импарато намерен делать особый упор на повышение качества автомобилей Alfa Romeo, хотя считает, что оно уже находится на конкуренто­способном уровне. Кроме того, стратегия включает развитие модель­ной линейки: фирма намерена освоить ранее неизведанные сегменты рынка, в которых доступны серьёзные объёмы продаж и высокая маржиналь­ность.

Одной из таких попыток должен стать запуск компактного кроссовера, сейчас известного под именем Tonale. Планиро­валось, что он появится в продаже уже осенью нынешнего года, однако по инициативе Жана-Филиппа Импарато сроки запуска новинки были сдвинуты на июнь 2022-го. Глава компании потребовал доработать гибридную силовую установку вседорожника. Ожидается, что Tonale оснастят силовым агрегатом на базе 1,3-литрового турбомотора, который применяется на ряде моделей марки Jeep.

Наконец, ещё одним ключевым фактором развития бренда должно стать поддер­жание конкуренто­способной стоимости владения, которую Импарато увязывает как с остаточной стоимостью, так и с экологи­ческой чистотой конкретных моделей. Стратеги­ческий план по возрождению марки рассчитан на пять ближайших лет.