Глава Alfa Romeo заявил, что автомобили компании не уступают по качеству BMW и Audi
Дмитрий Елизаров
Новый глава компании Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил, что нынешняя модельная линейка марки не уступает по качеству автомобилям основных немецких конкурентов (Audi, BMW, Mercedes-Benz). Согласно стратегии концерна Stellantis, в который сейчас входит марка, именно Импарато будет отвечать за возрождение бренда, и, как он заявил изданию Automotive News, продуманная стратегия у руководства фирмы уже имеется.
Жан-Филипп Импарато намерен делать особый упор на повышение качества автомобилей Alfa Romeo, хотя считает, что оно уже находится на конкурентоспособном уровне. Кроме того, стратегия включает развитие модельной линейки: фирма намерена освоить ранее неизведанные сегменты рынка, в которых доступны серьёзные объёмы продаж и высокая маржинальность.
Одной из таких попыток должен стать запуск компактного кроссовера, сейчас известного под именем Tonale. Планировалось, что он появится в продаже уже осенью нынешнего года, однако по инициативе Жана-Филиппа Импарато сроки запуска новинки были сдвинуты на июнь
2022-го.Глава компании потребовал доработать гибридную силовую установку вседорожника. Ожидается, что Tonale оснастят силовым агрегатом на базе 1,3-литрового турбомотора, который применяется на ряде моделей марки Jeep.
Наконец, ещё одним ключевым фактором развития бренда должно стать поддержание конкурентоспособной стоимости владения, которую Импарато увязывает как с остаточной стоимостью, так и с экологической чистотой конкретных моделей. Стратегический план по возрождению марки рассчитан на пять ближайших лет.
В феврале сообщалось, что стратегия корпорации Stellantis подразумевает объединение марок Alfa Romeo, Lancia и DS в так называемую премиальную группу. Совместная работа подразумевает в том числе и техническую взаимоинтеграцию будущих новинок всех трёх марок.