Видео: ведро на колёсиках, воздуходувка и зонт. Это работает!

Три знаменитых концепта Alfa Romeo и Bertone пустят с молотка одним лотом

Новости

Михаил Кондратьев

На аукционе RM Sotheby's в конце октября пройдут торги за три концепта марки Alfa Romeo и ателье Bertone середины 1950-х. Автомо­били, которые последо­вательно пред­ставляли на автошоу разных лет, будут проданы одним лотом. Прогнози­руемая стоимость состав­ляет 14–20 миллионов долларов.

Слева направо: B.A.T. 9, B.A.T. 7 и B.A.T. 5
1/9

  • Концепты Berlinetta Aerodynamica Technica (B.A.T.) — 5, 7 и 9 — были построены с упором на аэро­динамику, этим объясняются необычные элементы кузова и форма авто­мобилей вообще. Двух­дверка 5, дебютиро­вавшая в 1953 году, обладает коэффи­циентом аэро­динами­ческого сопротив­ления 0.23, а у концепта B.A.T. 7 1954 года этот показатель уменьшился до 0.19.

  • Следующий прототип, представ­ленный в 1955-м, оказался похож на серийный авто­мобиль больше первых. B.A.T. 9 получил фирменную решётку радиатора Alfa Romeo и вполне обычные фары, а также боковое зеркало заднего вида. Основой для всех концептов послужила модель 1900 Sprint.

  • Впервые все три машины были показаны вместе на Конкурсе элегант­ности в Пеббл-Бич 31 год назад. Вскоре после этого их приобрёл один коллекци­онер. Автомобили выстав­лялись вместе также на праздно­вании 80-летия ателье Bertone в 1992-м и ещё раз в Пеббл-Бич в 2005 году.

  • В 2008 году на автошоу в Женеве Afla Romeo показала продол­жение серии аэро­динамичных двух­дверок — концепт B.A.T. 11 на базе спорт­кара 8C Competizione.

Самый крутой из этих концептов, на ваш взгляд?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение