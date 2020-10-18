Три знаменитых концепта Alfa Romeo и Bertone пустят с молотка одним лотом
Михаил Кондратьев
На аукционе RM Sotheby's в конце октября пройдут торги за три концепта марки Alfa Romeo и ателье Bertone середины
Концепты Berlinetta Aerodynamica Technica (B.A.T.) — 5, 7 и 9 — были построены с упором на аэродинамику, этим объясняются необычные элементы кузова и форма автомобилей вообще. Двухдверка 5, дебютировавшая в 1953 году, обладает коэффициентом аэродинамического сопротивления 0.23, а у концепта B.A.T. 7 1954 года этот показатель уменьшился до 0.19.
Следующий прототип, представленный в
1955-м,оказался похож на серийный автомобиль больше первых. B.A.T. 9 получил фирменную решётку радиатора Alfa Romeo и вполне обычные фары, а также боковое зеркало заднего вида. Основой для всех концептов послужила модель 1900 Sprint.
Впервые все три машины были показаны вместе на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич 31 год назад. Вскоре после этого их приобрёл один коллекционер. Автомобили выставлялись вместе также на праздновании
80-летияателье Bertone в 1992-ми ещё раз в Пеббл-Бич в 2005 году.
В 2008 году на автошоу в Женеве Afla Romeo показала продолжение серии аэродинамичных двухдверок — концепт B.A.T. 11 на базе спорткара 8C Competizione.