Три знаменитых концепта Alfa Romeo и Bertone пустят с молотка одним лотом

Концепты Berlinetta Aerodynamica Technica (B.A.T.) — 5, 7 и 9 — были построены с упором на аэро­динамику, этим объясняются необычные элементы кузова и форма авто­мобилей вообще. Двух­дверка 5, дебютиро­вавшая в 1953 году, обладает коэффи­циентом аэро­динами­ческого сопротив­ления 0.23, а у концепта B.A.T. 7 1954 года этот показатель уменьшился до 0.19.

Следующий прототип, представ­ленный в 1955-м, оказался похож на серийный авто­мобиль больше первых. B.A.T. 9 получил фирменную решётку радиатора Alfa Romeo и вполне обычные фары, а также боковое зеркало заднего вида. Основой для всех концептов послужила модель 1900 Sprint.

Впервые все три машины были показаны вместе на Конкурсе элегант­ности в Пеббл-Бич 31 год назад. Вскоре после этого их приобрёл один коллекци­онер. Автомобили выстав­лялись вместе также на праздно­вании 80-летия ателье Bertone в 1992-м и ещё раз в Пеббл-Бич в 2005 году.