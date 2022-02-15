Alfa Romeo выпустит пять новинок и сравняется по ценам с BMW

Ближайшей новинкой от Alfa Romeo станет вседорожник по габаритам более компактный, чем представленный недавно Tonale. Предполагается, что он получит имя Brennero, а базой для него станет одна из новых платформ концерна Stellantis. Таким образом, кроссовер с самого начала будут разрабатывать как электромобиль, однако он окажется так называемой «переходной» моделью, так как у Alfa Romeo Brennero будут и модификации с ДВС.

Полностью на электрические новинки компания собирается перейти с 2027 года, хотя первый полноценный электромобиль выпустит в 2025-м. Его статус пока не озвучен. Кроме того, Alfa Romeo планирует создать электрических преемников для нынешних Giulia и Stelvio — они будут базироваться на платформе STLA Large, которая допускает применение заднего либо полного привода.

Каким станет пятый новый электрокар Alfa Romeo, пока неизвестно — окончательное решение ещё не принято. По одной из версий компания может выпустить малотиражный спорткар, по другой — вернуться в сегмент небольших хэтчбеков со своего рода идеологическим наследником модели Giulietta.

Финансовая политика компании в ближайшее время будет строиться на максимизации прибыли за счёт не увеличения объёмов производства, а путём повышения премиальности серийных машин — это позволит Alfa Romeo сравняться по розничным ценам с компанией BMW. По словам Импарато, именно баварские автомобили выбраны в качестве рыночного ориентира.

Свою последнюю новинку Alfa Romeo представила около недели назад. Это кроссовер Tonale, который занял в линейке марки позицию на ступень ниже Stelvio и базируется на той же архитектуре, что и, к примеру, Jeep Compass. Кроссовер получил широкий набор силовых установок — как гибридных, так и традиционных ДВС мощностью от 130 до 275 л.с.