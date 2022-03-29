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Alfa Romeo разработает конкурентов для флагманских моделей BMW

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Дмитрий Елизаров

Компания Alfa Romeo намерена развивать свою модельную линейку в сторону укрупнения: у итальянской марки появятся большие вседорожники и седаны, которые станут конкурентами соответствующих моделей BMW. Об этом глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато заявил изданию Autoweek.

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Alfa Romeo Guilia и Stelvio

  • В качестве примеров баварских автомобилей, конкурентов для которых намеревается выпустить Alfa Romeo, глава компании упомянул кроссоверы X5 и X6. Таким образом, итальянцы планируют вывести на рынок как минимум два вседорожника, более крупных, чем нынешний Stelvio.
  • Кроме того, в модельной линейке Alfa Romeo может появиться и седан, который займёт позицию минимум на ступень выше нынешней Giulia. Тем самым эта новинка станет потенциальным рыночным соперником BMW 7 серии, однако Импарато заявил, что позиционировать четырёхдверку будут в первую очередь как спортивный автомобиль, а не представительский.
  • В руководстве Alfa Romeo называют сегмент, на который нацелилась компания, самым прибыльным, а основной идеей компании — стать глобальным премиальным брендом в составе концерна Stellantis. Расширение модельного ряда за счёт крупногабаритных моделей позволит Alfa Romeo, по мнению Импарато, в том числе выйти на рынок Китая, который сейчас считается крупнейшим в мире.

При этом большие Alfa Romeo появятся в продаже не ранее 2027 года. Прежде компания заявляла, что к концу десятилетия намеревается полностью перейти на выпуск электромобилей — таким образом, не исключено, что полноразмерные новинки будут изначально проектироваться как модели на батарейках. Ближайшим же пополнением модельного ряда должен стать компактный кроссовер, который Alfa Romeo выпустит в 2024 году.

Большие Alfa Romeo — как вам идея?

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