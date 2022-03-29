Alfa Romeo разработает конкурентов для флагманских моделей BMW

В качестве примеров баварских автомобилей, конкурентов для которых намеревается выпустить Alfa Romeo, глава компании упомянул кроссоверы X5 и X6. Таким образом, итальянцы планируют вывести на рынок как минимум два вседорожника, более крупных, чем нынешний Stelvio.

Кроме того, в модельной линейке Alfa Romeo может появиться и седан, который займёт позицию минимум на ступень выше нынешней Giulia. Тем самым эта новинка станет потенциальным рыночным соперником BMW 7 серии, однако Импарато заявил, что позиционировать четырёхдверку будут в первую очередь как спортивный автомобиль, а не представительский.

В руководстве Alfa Romeo называют сегмент, на который нацелилась компания, самым прибыльным, а основной идеей компании — стать глобальным премиальным брендом в составе концерна Stellantis. Расширение модельного ряда за счёт крупногабаритных моделей позволит Alfa Romeo, по мнению Импарато, в том числе выйти на рынок Китая, который сейчас считается крупнейшим в мире.

При этом большие Alfa Romeo появятся в продаже не ранее 2027 года. Прежде компания заявляла, что к концу десятилетия намеревается полностью перейти на выпуск электромобилей — таким образом, не исключено, что полноразмерные новинки будут изначально проектироваться как модели на батарейках. Ближайшим же пополнением модельного ряда должен стать компактный кроссовер, который Alfa Romeo выпустит в 2024 году.