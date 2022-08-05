Alfa Romeo, которая разлюбила асфальт. Фотопост

Всё поменялось в один миг, когда водитель эвакуатора неудачно выгрузил машину нашего героя и та рухнула на дорогу, повредив всё, что имело отношение к мощи и скорости. Событие стало роковым, и Илья передумал создавать дорожного хищника. Новой целью стали грунтовки родного штата и подходящий для них аппарат. В ход пошёл более грубый инструмент, а также детали от Ford Bronco и Land Rover Defender. В объективе фотографа Патрика Курте запечатлена готовая, но ещё не финальная стадия дерзкого проекта. На этой GTV уже можно отправляться в путешествие, но Илья намерен заниматься машиной дальше.