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Alfa Romeo, которая разлюбила асфальт. Фотопост

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Константин Новацкий

Особый взгляд на устоявшиеся вещи — это первый звоночек для «громкого» проекта в будущем. Во всяком случае стереотипное мышление в автомобильном мире никогда не привело бы к рождению «грунтового» суперкара Lamborghini, шестиколёсного Rolls-Royce или… классической Alfa Romeo для путешествий за пределами цивилизованных дорог.

Автор этой поделки — житель Калифорнии Илья Бридан, который привык мыслить нешаблонно. Даже имя «Dropped Alfa» (то есть, «заниженная “Альфа”») относится не к нынешней, а к прошлой инкарнации машины. Ведь до того, как стать внедорожником на зубастой резине и с клиренсом Джипа, серебристая 2000 GTV 1974 года была «припавшим» к земле спорткаром с доработанным мотором.

Всё поменялось в один миг, когда водитель эвакуатора неудачно выгрузил машину нашего героя и та рухнула на дорогу, повредив всё, что имело отношение к мощи и скорости. Событие стало роковым, и Илья передумал создавать дорожного хищника. Новой целью стали грунтовки родного штата и подходящий для них аппарат. В ход пошёл более грубый инструмент, а также детали от Ford Bronco и Land Rover Defender. В объективе фотографа Патрика Курте запечатлена готовая, но ещё не финальная стадия дерзкого проекта. На этой GTV уже можно отправляться в путешествие, но Илья намерен заниматься машиной дальше. 

Фото: Patrick Curtet/Behance

Как вам идея внедорожного купе?

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