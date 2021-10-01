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Alfa Romeo распродала все заряженные Giulia GTA и GTAm
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Дмитрий Елизаров

Компания Alfa Romeo объявила о закрытии продаж седана Giulia в исполнениях GTA и GTAm — самых мощных и быстрых модификациях. Всего фирма собрала только 500 таких четырёхдверок, а первые поставки суперседанов заказчикам начались четыре месяца назад. Однако производитель особо отметил, что биография самой модели на этом не заканчивается.

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  • Alfa Romeo представила Giulia GTA в марте прошлого года. Седан получил модернизированную модификацию 2,9-литрового турбированного V6 от Giulia Quadrifoglio, отдача которого увеличилась с 510 до 540 л.с. В паре с восьми­ступенчатым «автоматом» мотор разгоняет седан до 100 км﻿/﻿ч за 3,6 секунды — на 0,3 секунды быстрее, чем донорская модель.
  • Седан провели через ряд мероприятий по снижению веса (сэкономить удалось 100 килограммов), наделили переработанным шасси и альтер­нативным аэро­динами­ческим обвесом. Трековая версия GTAm получила развитое антикрыло, гоночные кресла в салоне и полукаркас безопасности, установленный вместо заднего дивана.
  • В Италии Giulia GTA стоила минимум 175 тысяч евро (14,7 миллиона рублей по актуальному курсу), трековая GTAm оценивалась на 5 тысяч дороже. Основная масса собранных четырёхдверок была предназ­начена для продажи в Европе и Африке, а также на Ближнем Востоке. Однако 18 машин было продано в Австралии и ещё 88 — в Японии. Примечательно, что в США заряженные седаны не поставлялись.
  • Глава Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато особо отметил, что завершение продаж Giulia GTA не означает прекращения выпуска самого седана. По его словам, работа над Giulia будет продолжена.

Нынешняя Giulia GTA стала своего рода посвящением знаменитому спорткару Giulia Sprint GTA 1965 года. В Италии сейчас реализуется частный проект по возрождению этой модели: компания Totem Automobili разработала собственную версию ретро­спорткара. Она предлагается как с электро­мотором, так и с тем же 2,9-литровым V6 от актуальной GTA, отдачу которого доводят до 620 л.с.

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