Alfa Romeo готовит большое и дорогое кросс-купе

Компания Alfa Romeo до конца нынешнего года примет принципиальное решение о дизайне нового большого кроссовера, который разработает для рынка США. При этом, как глава компании Жан-Филипп Импарато заявил агентству Reuters, вседорожник не будет прямым конкурентом BMW X5 или X6.