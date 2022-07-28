Hyundai и Kia разработают луноход

Alfa Romeo попрощается с ДВС новейшим суперкаром

Новости

Дмитрий Елизаров

Alfa Romeo уже в следующем году может представить новейший суперкар, вдохновлённый технологиями Формулы-1. Как пишет Car Magazine, после его выпуска компания попрощается с двигателями внутреннего сгорания и переключится на производство электрокаров. Косвенным доказательством намерений марки издание называет заявление шеф-дизайнера Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романоса.

Читайте нас в Дзене!

Предполагаемый облик суперкара Alfa Romeo по версии Car Magazine

  • Главный дизайнер компании заявил, что Alfa Romeo в ближайшее время удивит своих поклонников, и намекнул, что новая модель сохранит двигатель внутреннего сгорания. По мнению издания, им окажется мотор V6 от седана Giulia — на особо экстремальных версиях четырёхдверки он развивал до 540 л.с.
  • Одним из источников вдохновения для дизайнера называют Alfa Romeo 33 Stradale — её принято считать одной из самых красивых моделей в истории итальянской компании. Однако сам дизайнер упоминал ещё и Alfa Romeo Montreal работы Марчелло Гандини.
  • Глава компании Жан-Филипп Импарато ранее заявлял о существовании тесной связи между Alfa Romeo и миром Формулы-1. Соответственно, будущий суперкар может быть разработан в содружестве с командой Sauber, с которой партнёрствует компания. Не исключается, к примеру, возможность применения карбонового монокока в качестве основы для суперкара.

Концептуальный вариант новой модели Alfa Romeo планирует представить в 2023 году, а серийным суперкар станет к 2025-му.  К этому же году компания разработает свой первый полноценный электромобиль и, соответственно, запустит процесс полного перевода модельного ряда на батарейную тягу.

Новый суперкар от Alfa Romeo — отличная же новость, верно?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение