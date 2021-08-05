Alfa Romeo откажется от ДВС, а новых Chrysler можно не ждать: подробности плана Stellantis

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Дмитрий Елизаров
Концерн Stellantis в рамках обнародования финансовых итогов первого полугодия поделился деталями дальнейшего развития брендов, входящих в структуру альянса. Девять из 13 марок выпустят электрифицированные новинки уже в ближайшие два года, но у некоторых брендов до середины десятилетия новых моделей не будет вообще.
Ранее альянс сообщал о намерении инвестировать в разработку электромобилей более 30 миллиардов евро. Они будут потрачены в том числе и на создание четырёх масштабируемых электроплатформ для разных классов транспорта. К концу десятилетия на базе каждой из них планируется собирать до 2 миллионов электрокаров в год.