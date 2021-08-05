Alfa Romeo откажется от ДВС, а новых Chrysler можно не ждать: подробности плана Stellantis

Компания Alfa Romeo представит в ближайшее время только один гибрид (возможно, это будет кроссовер Tonale), но полностью перейдёт на электро­мобили к 2027 году. Ожидается, что марка выведет на рынок преемников нынешних Giulia и Stelvio на электротяге. Гибридный кроссовер на той же платформе появится и у Dodge. К 2023 году электрокар пополнит модельную линейку Jeep. Вероятнее всего, им окажется уже анонсированная батарейная версия Wrangler.

По несколько новых электрокаров и гибридов до 2023 года выпустит французское подраз­деление концерна — марки Citroen и Peugeot. Компании Opel обещаны очередной электро­мобиль в нынешнем и два гибрида в следующем году, а также переход на электротягу к 2028 году. Два электро­мобиля запланировала и марка Maserati — на 2022 и 2023 годы.

При этом никаких новинок до 2023 года не выпустят марки Chrysler, Fiat, Abarth и Lancia. Тем не менее на период после 2024 года планируется полная электри­фикация линеек итальянских компаний: у Fiat появится батарейный преемник нынешнего 500, а Lancia выпустит альтернативу своему нынешнему Ypcilon. В это же время у концерна подоспеет первый электропикап: его постройка доверена марке RAM.

Ранее альянс сообщал о намерении инвестировать в разработку электро­мобилей более 30 миллиардов евро. Они будут потрачены в том числе и на создание четырёх масштаби­руемых электро­платформ для разных классов транспорта. К концу десятилетия на базе каждой из них планируется собирать до 2 миллионов электрокаров в год.