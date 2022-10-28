Alfa Romeo обновила седан Giulia и кроссовер Stelvio: новая внешность и лимитированная версия Competizione

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Дмитрий Елизаров
Компания Alfa Romeo представила рестайлинговые модели Giulia и Stelvio. Обе новинки отличаются модернизированной внешностью и новой цифровой панелью приборов. Кроме того, седан и кроссовер стали доступны в лимитированной комплектации Competizione.
Обе модели уже обновлялись в 2019 году. Однако тогда Alfa Romeo не дорабатывала внешность седана и кроссовера, ограничившись расширением спектра водительских ассистентов и мультимедийных возможностей.