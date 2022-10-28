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Alfa Romeo обновила седан Giulia и кроссовер Stelvio: новая внешность и лимитированная версия Competizione
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Дмитрий Елизаров

Компания Alfa Romeo представила рестайлинговые модели Giulia и Stelvio. Обе новинки отличаются модернизированной внешностью и новой цифровой панелью приборов. Кроме того, седан и кроссовер стали доступны в лимитированной комплектации Competizione.

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  • Экстерьер новинок приведён в некоторое соответствие с внешностью дебютировавшего ранее кроссовера Tonale. Седан и вседорожник обзавелись новой светодиодной оптикой, которая уже в базе будет адаптивной. Сходство с Tonale подчёркивают по три характерных С-образных вставки в каждой фаре. Кроме того, Giulia и Stelvio получили с рестайлингом доработанную решётку радиатора и видоизменённые передние бамперы.
  • Главное новшество в салоне — цифровая приборная панель на 12,3 дюйма. Несмотря на появление экрана, дизайнеры Alfa Romeo предпочли сохранить традиционные «колодцы» в аналоговом стиле. При этом у самой панели появился оригинальный режим отображения информации Heritage: при его выборе приборы становятся похожи на датчики, применявшиеся на Alfa Romeo 1960-х. Имеются и два более современных режима Evolved и Relax. Диагональ дисплея медиасистемы по-прежнему составляет 8,8 дюйма, но устройство получило обновлённое программное обеспечение.
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  • Комплектация Competizione станет самой роскошной для обеих моделей. Помимо максимального набора опций и кожи по всему салону она будет отличаться адаптивной подвеской, эксклюзивным матово-серым цветом кузова и окрашенными в красный тормозными суппортами, а Stelvio получит ещё и 21-дюймовые колёсные диски.
  • Alfa Romeo вернула в моторную гамму седана и кроссовера базовый двигатель, от которого ранее отказалась, — 160-сильный дизель объёмом 2,1 литра. Такие автомобили будут предлагаться только с задним приводом. Более мощные версии получат привод на все колёса: это Giulia и Stelvio с 210-сильным дизельным двигателем или бензиновым турбомотором с отдачей 280 л.с. О модернизации самых заряженных модификаций с обозначением Quadrifoglio пока не сообщается.

Обе модели уже обновлялись в 2019 году. Однако тогда Alfa Romeo не дорабатывала внешность седана и кроссовера, ограничившись расширением спектра водительских ассистентов и мультимедийных возможностей.

Если Alfa Romeo, то Giulia или Stelvio?

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