Alfa Romeo обновила седан Giulia и кроссовер Stelvio: новая внешность и лимитированная версия Competizione

Alfa Romeo вернула в моторную гамму седана и кроссовера базовый двигатель, от которого ранее отказалась, — 160-сильный дизель объёмом 2,1 литра. Такие автомобили будут предлагаться только с задним приводом. Более мощные версии получат привод на все колёса: это Giulia и Stelvio с 210-сильным дизельным двигателем или бензиновым турбомотором с отдачей 280 л.с. О модернизации самых заряженных модификаций с обозначением Quadrifoglio пока не сообщается.