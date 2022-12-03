«Музейное» такси Alfa Romeo с идеям из СССР: история прототипа New York Taxi

«Шасси фургона Alfa Romeo подошло идеально, — рассказывал сам Джорджетто. — Ровный пол, сдвижные двери, вертикальная посадка в салоне, возможность поставить сумки под сиденья и простор даже для человека в инвалидной коляске. В чём-то наш автомобиль напоминал концепцию лондонского кэба, только ещё более функционального».

При длине всего четыре метра, Alfa Romeo Taxi оказался минимум на полтора метра короче типичных американских таксомоторов 1970-х, предлагая такой же объём пассажирского салона. А организация пространства не оставляла конкурентам никаких шансов.