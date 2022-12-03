«Музейное» такси Alfa Romeo с идеям из СССР: история прототипа New York Taxi

Михаил Медведев
Многие советские автомобили вольно или невольно подсматривали идеи у зарубежных коллег, но факт заимствования было трудно доказать. Героя сегодняшнего выпуска рубрики «Старые, но не бесполезные» вполне можно заподозрить в обратном. Дело в том, что в конструкции передового концепта-кара Alfa Romeo New York Taxi можно обнаружить черты более советского прототипа, который появился раньше. Хотя железобетонных доказательств, конечно же, ни у кого нет.
С Alfa Romeo New York Taxi связано много интересного. Во-первых, фирма Alfa Romeo имеет к нему весьма опосредованное отношение. А заказ на разработку модели поступил не от автомобильной компании.
Запрос в Италию, а если точнее в Турин — по адресу карроцерии Italdesign, отправили представители музея современного искусства Нью-Йорка. Задание было простое и сложное одновременно. Нужно создать максимально эффективный как по габаритов, так и по экономичности таксомотор, который идеально вписался бы в ландшафт «большого яблока».
Подобные задачи в Турине щёлкали как орешки. Хотите максимальную эффективность компоновки? Нет проблем: берём за основу переднеприводной фургон семейства Alfa Romeo Autotutto (что в буквальном переводе означает «многоцелевой») и получаем вместительный салон при минимальных габаритах.
«Шасси фургона Alfa Romeo подошло идеально, — рассказывал сам Джорджетто. — Ровный пол, сдвижные двери, вертикальная посадка в салоне, возможность поставить сумки под сиденья и простор даже для человека в инвалидной коляске. В чём-то наш автомобиль напоминал концепцию лондонского кэба, только ещё более функционального».
При длине всего четыре метра, Alfa Romeo Taxi оказался минимум на полтора метра короче типичных американских таксомоторов 1970-х, предлагая такой же объём пассажирского салона. А организация пространства не оставляла конкурентам никаких шансов.
Ровный пол мы уже упомянули. И возможность завести в салон инвалидное кресло или детскую коляску. Для это в конструкции предусмотрели погрузочную рампу. Вспомним, ещё про сдвижную дверь (вернее две) и обособленное место водителя. Ничего не напоминает?
Примерно всё то же самое за 13 лет до джуджаровского такси было реализовано в проекте перспективного такси московского института технической эстетики ВНИИТЭ авторства Юрия Долматовского.
И в 1960-1970-х настолько проработанной концепции однообъёмного такси нигде, кроме СССР, ещё не существовало. Мог ли Джуджаро хотя бы теоретически знать о разработке дизайнеров ВНИИТЭ? Безусловно. Мог ли использовать или переосмыслить идеи советской машины? Почему нет? Хотя доказать это невозможно.
Максимально простую прямоугольную форму кузова нью-йоркского такси кто-то назовёт примитивной. Но ведь у этой «Альфы» строго утилитарное предназначение. Джуджаро и сам признался, что внешние аспекты модели его интересовали далеко не в первую очередь.
Но в оформлении передней части Alfa Romeo New York Taxi творческие позывы итальянских дизайнеров всё-таки вырвались наружу. Обратите внимание как изящно, стильно и естественно знаменитый альфовский логотип вписался в решётку радиатора.
Техническую начинку донора создатели Alfa Romeo New York Taxi трогать не стали. Схемы передней и задней подвески, а также 1,3-литровый бензиновый мотор и трансмиссия перекочевали в конструкцию такси прямиком с фургона семейства Autotutto.
Нью-йоркское такси от Italdesign в 1976-м стало настоящим взрывом в мире дизайна. Нет, мэр Нью-Йорка не примчался к музею современного искусства, размахивая подписанным контрактом. Случилось нечто более важное — Alfa Romeo New York Taxi изменил течение автомобильного дизайна.
Ещё через два года Джуджаро экстраполирует идеи музейного такси на проект концептуального однообъемника Lancia Megagamma. А в начале 1980-х почти одновременно в Европе, США и Японии появились Renault Espace, Plymouth Voyager и Nissan Prairie. Первенцы нового автомобильного формата — универсалы повышенной вместимости.
Наконец, в 2000 году в тендере на лучшую концепцию нового городского такси для Нью-Йорка победит однообъёмный Nissan NV200. Это станет настоящим днём победы для идей Джуджаро и Долматовского, реализованных в реальной жизни.