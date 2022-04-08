Alfa Romeo из 1970-х, которую надо было отправить в космос вместо Теслы. Фото(рендер)пост

В истории компании Alfa Romeo множество прототипов, которые настолько опередили свою эпоху, что их время, кажется, не наступило до сих пор. Например, вот этот концепт-кар Navajo, представленный ещё в 1976 году, — он выглядит футуристично до сих пор! «Своим» этот автомобиль кажется лишь на какой-нибудь другой планете. На эту тему и решил порассуждать немецкий фотограф и художник Фредерик Унфлат, который сделал серию иллюстраций с Navajo на фоне инопланетных пейзажей. И кажется, эта машина смотрится тут уместнее, чем бороздящая просторы вселенной Tesla Roadster.