Марки, у которых самые мощные модели — кроссоверы

Alfa Romeo из 1970-х, которую надо было отправить в космос вместо Теслы. Фото(рендер)пост

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Александр Мирошкин

В истории компании Alfa Romeo множество прототипов, которые настолько опередили свою эпоху, что их время, кажется, не наступило до сих пор. Например, вот этот концепт-кар Navajo, представленный ещё в 1976 году, — он выглядит футуристично до сих пор! «Своим» этот автомобиль кажется лишь на какой-нибудь другой планете. На эту тему и решил порассуждать немецкий фотограф и художник Фредерик Унфлат, который сделал серию иллюстраций с Navajo на фоне инопланетных пейзажей. И кажется, эта машина смотрится тут уместнее, чем бороздящая просторы вселенной Tesla Roadster. 

Прототип Alfa Romeo Navajo дебютировал на Женевском автосалоне 1976 года. Концепт-кар построили на базе модели 33 Stradale, которая считается одним из первых в мире суперкаров. Если конкретнее, в основу легло шасси номер 750.33.11. Кузовные панели Navajo сделаны из стеклопластика, а под капотом стоит двухлитровый V8 на 233 силы.

Иллюстрации: Frederick Unflath

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