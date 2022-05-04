Alfa Romeo Giulia станет электрическим универсалом
Дмитрий Елизаров
Нынешний спортседан Alfa Romeo Giulia с переходом компании на электротягу получит необычную замену. Об этом пишет Autocar со ссылкой на заявление главы компании Жана-Филиппа Импарато. По его словам, совершенно новая Giulia может взять лучшее «сразу из двух миров» — седанов и универсалов, став пятидверкой в стиле shooting-brake. Кроме того, Alfa Romeo готовит несколько электрических вседорожников и может возродить знаменитое наименование GTV.
- Импарато заявил, что уже дал задание дизайнерам. По его словам, отказываться от седанов Alfa Romeo не станет, так как это заложено в ДНК бренда, но и запросы на универсал со стороны клиентов также поступают.
- В 2024 году Alfa Romeo выпустит компактный вседорожник (предполагается, что его назовут Brennero), а в период с 2025 по 2027 год ежегодно будет представлять по новому электромобилю. Среди них, по данным издания, окажутся большой кроссовер и некая относительно компактная модель, которую называют конкурентом Tesla Model 3 и BMW i4. Ей прочат кузов в стиле «четырёхдверное купе» и культовое имя GTV.
- Базироваться новинки будут на новых платформах Stellantis, однако, по словам Импарато, в Alfa Romeo платформы доработают — для того, чтобы итальянские новинки отличались от прочих электрокаров на той же основе. По данным издания, руководство концерна разрешит инженерам Alfa Romeo брать для доводки платформ STLA элементы архитектуры Giorgio — на ней построены актуальные модели марки.
Ранее сообщалось, что в планировании своей модельной линейки Alfa Romeo может использовать как образец модельный ряд BMW. К примеру, итальянская компания намерена выпустить большой вседорожник для конкуренции с X5 и, возможно, флагманский седан как соперника BMW 7 серии.