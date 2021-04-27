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На гонке в Монако Жан Алези разбил болид Ники Лауды

Новости

Дмитрий Елизаров

Авария словно бы родом из 1990-х годов произошла во время спецмеро­приятий в Монако, посвящённых авто­мобиль­ной истории. Ежегодный «исторический Гран при», в котором собирают именитых гонщиков прошлого и знаменитые болиды, отметился столкно­вением со стеной машины Ferrari 312B3, построенной в 1974 году. Управлял болидом экс-гонщик Ferrari Жан Алези, но, как отмечает Jalopnik, виноватым он себя не считает.

  • Алези выступал за команду Ferrari в 90-х годах прошлого века. Болид же, за рулём которого он находился во время аварии, в своё время был построен для Ники Лауды. Ещё со старта 56-летний Алези вырвался вперёд, несмотря на не слишком удачную квалификацию, однако долгое время испытывал жёсткий прессинг со стороны своего конкурента — трёхкратного победителя «Ле-Мана» Марко Вернера. Он выступал на Lotus 77 из сезона 1976 года.

  • Битва за лидерство закончилась контактом Ferrari Алези со стеной и выходом из гонки, сам спортсмен при этом не пострадал. Выиграл состязание Марко Вернер, однако его оштрафовали и позволили занять только третье место: судьи утверждают, что авария Алези стала следствием пред­намеренного контакта двух болидов, спрово­цированного Вернером. В итоге победителем был объявлен Майкл Лайонз, который пилотировал винтажный McLaren M26.

  • И даже объявлением итогов гонки конфликт не был исчерпан. Вернер демонстра­тивно отказался принимать кубок за третье место, а после церемонии награж­дения Майкл Лайонз на глазах у всех отдал свой трофей Марко, которого посчитал истинным триумфатором.

  • Настоящие болиды «Формулы-1» регулярно появляются в продаже, хоть и не такие именитые. К примеру, в марте на одной из специали­зированных онлайн-площадок был выставлен спорткар команды Toro Rosso сезона 2019 года. Его пилотировал Пьер Гасли, который смог доехать на этом болиде, к примеру, до второго места на Гран-при Бразилии.

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