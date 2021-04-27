На гонке в Монако Жан Алези разбил болид Ники Лауды
Дмитрий Елизаров
Авария словно бы родом из 1990-х годов произошла во время спецмероприятий в Монако, посвящённых автомобильной истории. Ежегодный «исторический Гран при», в котором собирают именитых гонщиков прошлого и знаменитые болиды, отметился столкновением со стеной машины Ferrari 312B3, построенной в 1974 году. Управлял болидом экс-гонщик Ferrari Жан Алези, но, как отмечает Jalopnik, виноватым он себя не считает.
Алези выступал за команду Ferrari в
90-хгодах прошлого века. Болид же, за рулём которого он находился во время аварии, в своё время был построен для Ники Лауды. Ещё со старта 56-летний Алези вырвался вперёд, несмотря на не слишком удачную квалификацию, однако долгое время испытывал жёсткий прессинг со стороны своего конкурента — трёхкратного победителя «Ле-Мана» Марко Вернера. Он выступал на Lotus 77 из сезона 1976 года.
Битва за лидерство закончилась контактом Ferrari Алези со стеной и выходом из гонки, сам спортсмен при этом не пострадал. Выиграл состязание Марко Вернер, однако его оштрафовали и позволили занять только третье место: судьи утверждают, что авария Алези стала следствием преднамеренного контакта двух болидов, спровоцированного Вернером. В итоге победителем был объявлен Майкл Лайонз, который пилотировал винтажный McLaren M26.
И даже объявлением итогов гонки конфликт не был исчерпан. Вернер демонстративно отказался принимать кубок за третье место, а после церемонии награждения Майкл Лайонз на глазах у всех отдал свой трофей Марко, которого посчитал истинным триумфатором.
Very classy of Michael Lyons - who was reluctantly declared the winner at Werner’s expense - to leave the winner’s trophy on Werner’s Lotus. What. A. Race! #MonacoHistoricpic.twitter.com/q357dqkFKF— Sean Kelly (@virtualstatman) April 25, 2021
Настоящие болиды «Формулы-1» регулярно появляются в продаже, хоть и не такие именитые. К примеру, в марте на одной из специализированных онлайн-площадок был выставлен спорткар команды Toro Rosso сезона 2019 года. Его пилотировал Пьер Гасли, который смог доехать на этом болиде, к примеру, до второго места на Гран-при Бразилии.