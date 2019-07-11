Как наказывают за езду в нетрезвом виде в разных странах
Алексей Олефиренко
Управление автомобилем и алкоголь несовместимы. Об этом не устают напоминать органы правопорядка, регулярно ужесточая наказания за вождение в нетрезвом виде. Закон строг и в России, хотя в других странах последствия за такое нарушение могут быть куда более серьёзными.
Вспомним, чем грозит поездка на Hennessey после стаканчика Hennessy в России. Если в одном литре выдыхаемого водителем воздуха обнаружится 0,16 промилле алкоголя или больше, нарушителю светит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. И чтобы вернуть удостоверение, нарушителю придётся заново сдавать и теорию, и вождение.
В случае повторного нарушения в течение года сумма штрафа возрастает в 10 раз, а срок возможного лишения прав — до 3 лет. Кроме того, появляется шанс попасть на 2 года в тюрьму. Ну а если алкогольное опьянение было обнаружено у виновника ДТП, то ему светит наказание в виде исправительных работ сроком до 3 лет с изъятием прав — в случае причинения тяжкого вреда здоровью третьих лиц, а если в ДТП были погибшие, то до 9 лет лишения свободы.
Жёстко? На самом деле российские нормы – это дружеское похлопывание по плечу в сравнении с некоторыми другими странами.
Южная Корея
До осени прошлого года в Корее достаточно либерально относились к тем, кто любит пригубить перед дорогой. Теперь же управление автомобилем в нетрезвом виде может привести к пожизненному заключению. Такое наказание, правда, грозит водителю лишь в случае, если он будет виновен в ДТП со смертельным исходом. А если просто поймают навеселе – можно лишиться прав на год или обеднеть на сумму, эквивалентную 55 тысячам рублей и выше.
США
Ответственность за нетрезвую езду сильно отличается от штата к штату, но «средняя температура по больнице» такая: если поймали в первый раз (без аварий, без последствий) – выпишут штраф примерно на 300 долларов и на полгода запретят ездить за рулём. А если тот же водитель попадётся на таком нарушении ещё раз в течение 10 (!) лет, то могут посадить в тюрьму на месяц или выписать штраф на сумму до 10 тысяч долларов (635 тысяч рублей). Ну а если водитель является сертифицированным работником государственной сферы (педагог, врач), то ему грозит лишение лицензии и запрет занимать некоторые должности. Одна рюмашка может перечеркнуть всю карьеру, да.
В последнее время в США серьёзно взялись и за тех, кто занимается вождением профессионально. Чтобы таксисты или дальнобойщики не думали садиться за руль нетрезвыми, машины оборудуют алкотестерами, связанными с системой зажигания.
Беларусь
В принципе, в Беларуси почти всё так же, как и у нас: при первом нарушении – штраф и лишение прав на три года, при повторном – лишение прав на 5 лет, а то и 2 года тюремного заключения. Но есть один нюанс: при повторном нарушении у водителя изымают автомобиль и отгоняют на штрафстоянку, а затем продают на аукционе. Причём служителям закона не важно, является ли машина собственностью водителя или нет: владелец тоже должен нести ответственность за то, что доверил свой автомобиль любителю выпить.
Сингапур
На бумаге наказание за вождение в нетрезвом виде в этой стране выглядит достаточно гуманно: первое нарушение – штраф, эквивалентный 320 тысячам рублей, плюс (или) тюремное заключение на срок до шести месяцев. Повторное нарушение – вдвое больший штраф и вдвое больший срок пребывания в тюрьме. Но это лишь верхушка айсберга: интернет полон видеороликов, на которых стражи порядка Сингапура физически наказывают тех, кто был пойман в нетрезвом виде за рулем. Речь идёт о публичных ударах длинной палкой.
Китай
Китай в наказаниях преуспел ещё больше. Если водителя поймали в состоянии опьянения, ему выпишут солидный штраф и заберут права на срок от полугода до пяти лет. Но если выпивший водитель устроил аварию со смертельным исходом для третьих лиц, то ему грозит высшая мера наказания. И в Китае это не пожизненное заключение, а смертная казнь.
Малайзия/Япония
Вообще, Восток – дело тонкое. И система наказаний здесь необычная. В Малайзии, например, прямиком в тюрьму отправляется не только пьяный водитель, но и его жена или другие родственники. И правосудию совершенно не важно, находились члены семьи в машине в этот момент или нет. А вот в Японии за компанию с нарушителем могут сесть именно пассажиры — за то, что проявили беспечность и доверили свою жизнь кому попало.
Италия/Молдова
Штрафы, изъятие водительских документов, пересдача – всё это есть и в Италии, и в Молдове. Но есть и фактор психологического влияния на того, кто провинился. Например, в Италии любителя поездить навеселе могут заставить раздавать листовки об опасности употребления алкоголя за рулём: в барах, на улицах – и так на протяжении полугода. А в Молдове могут приговорить к общественным работам… в морге – дабы провинившийся осознал, как малопривлекательна смерть.
При этом в мире существуют страны, где полицейским вообще всё равно, пьян водитель или нет. Напиться «в дрова» и сесть за руль можно в трёх африканских странах – Тоголезской республике, Гамбии и республике Нигер. Но надо понимать, что даже там алкогольное опьянение будет считаться отягчающим обстоятельством, за которым обязательно последует серьёзное наказание.