Как наказывают за езду в нетрезвом виде в разных странах

Управление автомобилем и алкоголь несовместимы. Об этом не устают напоминать органы правопорядка, регулярно ужесточая наказания за вождение в нетрезвом виде. Закон строг и в России, хотя в других странах последствия за такое нарушение могут быть куда более серьёзными.

Вспомним, чем грозит поездка на Hennessey после стаканчика Hennessy в России. Если в одном литре выдыхаемого водителем воздуха обнаружится 0,16 промилле алкоголя или больше, нарушителю светит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. И чтобы вернуть удостоверение, нарушителю придётся заново сдавать и теорию, и вождение.