За бронированный Cadillac Аль Капоне попросили миллион долларов

Автомобиль защищён от выстрелов из оружия стальными листами и пуле­непробива­емыми стёклами толщиной один дюйм (2,54 санти­метра). Боковые стёкла опускаются только на два дюйма (5,08 сантиметра), чтобы можно было просунуть дуло пулемёта, а заднее защи­щённое окно откиды­вается полностью для стрельбы в преследо­вателей.

Cadillac Аль Капоне покрашен в тот же зелёный цвет, что и полицей­ские авто­мобили Чикаго 1920-х годов. Кроме того, седан имеет потайные спец­сигналы и радио­станцию для прослушки стражей порядка, спрятанную в бардачке.

Под капотом Cadillac V8 341-A Town Sedan установ­лен карбю­раторный восьми­цилиндровый двигатель объёмом 5,6 литра, работающий в паре с трёх­ступен­чатой «механикой». Усовер­шенство­ванный мотор позволяет разгонять 3,5-тонный седан до 110 миль в час (177 км/ч).