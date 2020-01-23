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За бронированный Cadillac Аль Капоне попросили миллион долларов

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Николай Андреев

Компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу брониро­ванный Cadillac V8 341-A Town Sedan 1928 года выпуска. За него просят ровно один миллион долларов (61,9 миллиона рублей). По словам продавца, автомобиль принадлежал знаменитому чикагскому гангстеру Аль Капоне.

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  • Автомобиль защищён от выстрелов из оружия стальными листами и пуле­непробива­емыми стёклами толщиной один дюйм (2,54 санти­метра). Боковые стёкла опускаются только на два дюйма (5,08 сантиметра), чтобы можно было просунуть дуло пулемёта, а заднее защи­щённое окно откиды­вается полностью для стрельбы в преследо­вателей.

  • Cadillac Аль Капоне покрашен в тот же зелёный цвет, что и полицей­ские авто­мобили Чикаго 1920-х годов. Кроме того, седан имеет потайные спец­сигналы и радио­станцию для прослушки стражей порядка, спрятанную в бардачке.

  • Под капотом Cadillac V8 341-A Town Sedan установ­лен карбю­раторный восьми­цилиндровый двигатель объёмом 5,6 литра, работающий в паре с трёх­ступен­чатой «механикой». Усовер­шенство­ванный мотор позволяет разгонять 3,5-тонный седан до 110 миль в час (177 км/ч).

  • Продаваемый автомобиль находится в идеальном состоянии, а его пробег состав­ляет 39 658 миль (63 823 километра). После ареста Аль Капоне в 1931 году полиция не конфиско­вала брониро­ванный Cadillac, и до нынешнего момента он неодно­кратно менял владельцев и выстав­лялся в различных музеях.

Стоит этот Cadillac целый миллион?

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