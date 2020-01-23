За бронированный Cadillac Аль Капоне попросили миллион долларов
Николай Андреев
Компания Celebrity Cars Las Vegas выставила на продажу бронированный Cadillac
Автомобиль защищён от выстрелов из оружия стальными листами и пуленепробиваемыми стёклами толщиной один дюйм (2,54 сантиметра). Боковые стёкла опускаются только на два дюйма (5,08 сантиметра), чтобы можно было просунуть дуло пулемёта, а заднее защищённое окно откидывается полностью для стрельбы в преследователей.
Cadillac Аль Капоне покрашен в тот же зелёный цвет, что и полицейские автомобили Чикаго
1920-хгодов. Кроме того, седан имеет потайные спецсигналы и радиостанцию для прослушки стражей порядка, спрятанную в бардачке.
Под капотом Cadillac
V8 341-ATown Sedan установлен карбюраторный восьмицилиндровый двигатель объёмом 5,6 литра, работающий в паре с трёхступенчатой «механикой». Усовершенствованный мотор позволяет разгонять 3,5-тонный седан до 110 миль в час (177 км/ч).
Продаваемый автомобиль находится в идеальном состоянии, а его пробег составляет 39 658 миль (63 823 километра). После ареста Аль Капоне в 1931 году полиция не конфисковала бронированный Cadillac, и до нынешнего момента он неоднократно менял владельцев и выставлялся в различных музеях.