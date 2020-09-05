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Водители Аляски помогли посадить самолёт, летевший ночью за экстренным пациентом

Новости

Михаил Кондратьев

Автовладельцы из маленькой деревни в штате Аляска, США, используя фары, помогли приземлиться самолёту. Он в позднее время летел за ребёнком, которому требовалась экстренная госпитали­зация. Как сообщает портал Alaska Public Media, на взлётно-посадочной полосе не сработали огни.

Фото, сделанное Идой Нельсон перед приземлением самолёта

  • Жительница деревни Игьюджик, чьё население составляет несколько десятков человек, около 23 часов обратила внимание на шум самолёта. Поняв, что поздний рейс наверняка носит статус экстренного, Ида Нельсон посмотрела в сторону аэропорта, который был виден прямо из окна её сауны. И увидела, что огни ВПП не включены.

  • Добравшись до аэропорта, она выяснила, что система включения огней неисправна. Тогда пришла идея подсветить полосу с помощью авто­мобильных фар. Пока местный пилот связывался из своего самолёта с экипажем транспортно-медицинской органи­зации LifeMed, Ида Нельсон вместе с соседкой начали звать других жителей Игьюджика с автомобилями.

  • Через 20 минут вокруг ВПП собралось около двух десятков машин. Самолёт смог осуществить посадку и, взяв на борт экстренного пациента, вылетел по следующему месту назначения. Пациента доставили в больницу города Анкоридж в стабильном состоянии.

Ида Нельсон заслуживает награды?

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