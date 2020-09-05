Водители Аляски помогли посадить самолёт, летевший ночью за экстренным пациентом

Жительница деревни Игьюджик, чьё население составляет несколько десятков человек, около 23 часов обратила внимание на шум самолёта. Поняв, что поздний рейс наверняка носит статус экстренного, Ида Нельсон посмотрела в сторону аэропорта, который был виден прямо из окна её сауны. И увидела, что огни ВПП не включены.

Добравшись до аэропорта, она выяснила, что система включения огней неисправна. Тогда пришла идея подсветить полосу с помощью авто­мобильных фар. Пока местный пилот связывался из своего самолёта с экипажем транспортно-медицинской органи­зации LifeMed, Ида Нельсон вместе с соседкой начали звать других жителей Игьюджика с автомобилями.