Водители Аляски помогли посадить самолёт, летевший ночью за экстренным пациентом
Михаил Кондратьев
Автовладельцы из маленькой деревни в штате Аляска, США, используя фары, помогли приземлиться самолёту. Он в позднее время летел за ребёнком, которому требовалась экстренная госпитализация. Как сообщает портал Alaska Public Media, на взлётно-посадочной полосе не сработали огни.
Жительница деревни Игьюджик, чьё население составляет несколько десятков человек, около 23 часов обратила внимание на шум самолёта. Поняв, что поздний рейс наверняка носит статус экстренного, Ида Нельсон посмотрела в сторону аэропорта, который был виден прямо из окна её сауны. И увидела, что огни ВПП не включены.
Добравшись до аэропорта, она выяснила, что система включения огней неисправна. Тогда пришла идея подсветить полосу с помощью автомобильных фар. Пока местный пилот связывался из своего самолёта с экипажем транспортно-медицинской организации LifeMed, Ида Нельсон вместе с соседкой начали звать других жителей Игьюджика с автомобилями.
Через 20 минут вокруг ВПП собралось около двух десятков машин. Самолёт смог осуществить посадку и, взяв на борт экстренного пациента, вылетел по следующему месту назначения. Пациента доставили в больницу города Анкоридж в стабильном состоянии.