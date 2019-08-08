Темпы роста производства легковых автомобилей в России опередили спрос

Питерский «Аларм-Моторс» договорился с четырьмя новыми брендами

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Группа компаний «Аларм-Моторс» до конца года запустит четыре новых дилерских центра в Санкт-Петербурге. Авторитейлер начнёт сотрудничество с Hyundai, Haval, GAC и УАЗ, сообщает «АвтоБизнесРевю».

Новые дилерские центры откроются в действующих салонах «Аларм-Моторс». Hyundai и Haval появятся вместо бывших салонов Ford — на Выборгском шоссе и на проспекте Маршала Жукова. GAC и УАЗ будут продаваться в автокомплексе на Коломяжском проспекте, где уже работают автосалоны FIAT, Ford, Peugeot и Suzuki. На обновление автоцентров ушло около 50 миллионов рублей.

В настоящий момент портфель ГК «Аларм-Моторс» представлен шестью брендами: легковые автомобили Kia, SsangYong и Suzuki, легковые и лёгкие коммерческие модели Fiat, Ford и Peugeot. С января по июнь дилеры холдинга продали 4,2 тысячи новых автомобилей и 2,1 тысячи машин с пробегом (плюс 14% и плюс 16% соответственно).

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