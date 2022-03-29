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Актёр Дензел Вашингтон продаёт свой Porsche 911 Turbo

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Дмитрий Елизаров

На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за Porsche 911 Turbo выпуска 1997 года, единственным владельцем которого был знаменитый актёр Дензел Вашингтон. Оснащение купе включает широкий спектр дополнительных опций, а сам автомобиль выглядит практически новым, несмотря на возраст и пробег почти 30 тысяч километров. На данный момент за 911 Turbo предлагают 317 993 тысячи долларов, но до конца торгов ещё несколько часов.

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  • Специалисты по детейлингу очистили кузов и ходовую часть автомобиля при помощи технологии с использованием сухого льда, лакокрасочное покрытие отполировали, а кожу в интерьере обработали защитным составом.
  • Среди оснащения спорткара упоминаются 18-дюймовые колёсные диски, ксеноновая оптика, электро­регулировки кресел и климат-контроль. Кроме того, имеются люк с электроприводом и аудиосистема с функцией цифровой обработки звука и CD-чейнджером на 6 дисков.
  • Porsche 911 Turbo этого поколения оснащался 3,6-литровым оппозитным мотором в сочетании с шести­ступенчатой механической коробкой, самоблокирующимся задним дифференциалом и полным приводом. Двигатель развивал 408 л.с. и 535 Нм крутящего момента. 911 Turbo в кузове 993 особо ценятся коллекционерами, так как это последнее поколение модели, которое имело двигатели с воздушным охлаждением. Кроме того, автомобиль Дензела Вашингтона относится к последним годам выпуска модели этого поколения.

В августе прошлого года на этом же аукционе выставляли на продажу Porsche 911, принадлежавший Тому Крузу. Спорткар в кузове тарга 1986 года выпуска сменил владельца за 86 тысяч долларов.

911 с воздушным охлаждением крутые?

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