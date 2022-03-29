Актёр Дензел Вашингтон продаёт свой Porsche 911 Turbo

Материал по теме
На продажу выставили очень редкий Porsche 911 из 1970-х, за которым охотятся коллекционеры
Hyundai выпустит новый Santa Fe почти на год раньше, чем планировалось
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за Porsche 911 Turbo выпуска 1997 года, единственным владельцем которого был знаменитый актёр Дензел Вашингтон. Оснащение купе включает широкий спектр дополнительных опций, а сам автомобиль выглядит практически новым, несмотря на возраст и пробег почти 30 тысяч километров. На данный момент за 911 Turbo предлагают 317 993 тысячи долларов, но до конца торгов ещё несколько часов.
В августе прошлого года на этом же аукционе выставляли на продажу Porsche 911, принадлежавший Тому Крузу. Спорткар в кузове тарга 1986 года выпуска сменил владельца за 86 тысяч долларов.