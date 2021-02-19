Канадский стартап AK Motor готовит электроседан с дорожным просветом больше, чем у Крузака
Дмитрий Елизаров
Первые результаты работы над проектом Maple Majestic представила канадская фирма AK Motor International. Компания рассчитывает стать «первым современным автопроизводителем в Канаде», а добиваться этого она будет за счёт выпуска необычного электроседана с дорожным просветом больше, чем у Toyota Land Cruiser 200.
На данный момент компания опубликовала только несколько фотографий перспективного проекта, на которых концепт-кар выглядит как масштабная модель. Какого размера прототип на самом деле, не уточняется.
Канадцы уверяют, что разрабатывали свой электроседан с учётом специфики местного климата — холодного и снежного. Именно поэтому Maple Majestic планируется снабдить регулируемой подвеской с возможностью изменения дорожного просвета в широком диапазоне. В высшей точке клиренс седана составит 290 миллиметров, указывает Carscoops. Это на 60 мм больше, чем у Toyota Land Cruiser 200.
При этом колёсная база будущего электрокара составит 3100 миллиметров. По этому показателю он превзойдёт, скажем, BMW 5 серии или Tesla Model S. Крупные размеры позволят канадцам использовать в конструкции своей машины не только ёмкие аккумуляторы, но и компактный бензиновый мотор-генератор. Таким способом разработчики собираются бороться с возможной потерей электрокаром запаса хода в морозы.
Прочие ключевые характеристики пока не называются. Держится в тайне и план реализации проекта. При этом разработчики Maple Majestic предлагают считать его не просто седаном, а скорее четырёхдверным суперкаром.
В ноябре прошлого года свой «внедорожный гиперлимузин» представила итальянская компания Aznom. Автомобиль Palladium, построенный на платформе RAM 1500, получился больше Rolls-Royce Phantom и оснащается 710-сильной версией 5,7-литрового V8.