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Канадский стартап AK Motor готовит электроседан с дорожным просветом больше, чем у Крузака

Новости

Дмитрий Елизаров

Первые результаты работы над проектом Maple Majestic пред­ставила канадская фирма AK Motor International. Компания рассчиты­вает стать «первым современным авто­произ­водителем в Канаде», а добиваться этого она будет за счёт выпуска необычного электро­седана с дорожным просветом больше, чем у Toyota Land Cruiser 200.

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  • На данный момент компания опубликовала только несколько фото­графий перс­пективного проекта, на которых концепт-кар выглядит как масштабная модель. Какого размера прототип на самом деле, не уточняется.

  • Канадцы уверяют, что разрабаты­вали свой электро­седан с учётом специфики местного климата — холодного и снежного. Именно поэтому Maple Majestic планиру­ется снабдить регулируемой подвеской с возмож­ностью изменения дорожного просвета в широком диапазоне. В высшей точке клиренс седана составит 290 милли­метров, указывает Carscoops. Это на 60 мм больше, чем у Toyota Land Cruiser 200.

  • При этом колёсная база будущего электрокара составит 3100 милли­метров. По этому показателю он превзойдёт, скажем, BMW 5 серии или Tesla Model S. Крупные размеры позволят канадцам использовать в кон­струкции своей машины не только ёмкие аккуму­ляторы, но и компактный бензиновый мотор-генератор. Таким способом разработчики собираются бороться с возможной потерей электрокаром запаса хода в морозы.

  • Прочие ключевые характеристики пока не называются. Держится в тайне и план реализации проекта. При этом разра­ботчики Maple Majestic предлагают считать его не просто седаном, а скорее четырёх­дверным суперкаром.

  • В ноябре прошлого года свой «внедорожный гипер­лимузин» пред­ставила итальянская компания Aznom. Авто­мобиль Palladium, построенный на платформе RAM 1500, получился больше Rolls-Royce Phantom и оснащается 710-сильной версией 5,7-литрового V8.

Как считаете, получится у канадцев?

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