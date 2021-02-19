Канадский стартап AK Motor готовит электроседан с дорожным просветом больше, чем у Крузака

На данный момент компания опубликовала только несколько фото­графий перс­пективного проекта, на которых концепт-кар выглядит как масштабная модель. Какого размера прототип на самом деле, не уточняется.

Канадцы уверяют, что разрабаты­вали свой электро­седан с учётом специфики местного климата — холодного и снежного. Именно поэтому Maple Majestic планиру­ется снабдить регулируемой подвеской с возмож­ностью изменения дорожного просвета в широком диапазоне. В высшей точке клиренс седана составит 290 милли­метров, указывает Carscoops. Это на 60 мм больше, чем у Toyota Land Cruiser 200.

При этом колёсная база будущего электрокара составит 3100 милли­метров. По этому показателю он превзойдёт, скажем, BMW 5 серии или Tesla Model S. Крупные размеры позволят канадцам использовать в кон­струкции своей машины не только ёмкие аккуму­ляторы, но и компактный бензиновый мотор-генератор. Таким способом разработчики собираются бороться с возможной потерей электрокаром запаса хода в морозы.

Прочие ключевые характеристики пока не называются. Держится в тайне и план реализации проекта. При этом разра­ботчики Maple Majestic предлагают считать его не просто седаном, а скорее четырёх­дверным суперкаром.