7 главных проблем подержанных хэтчбеков Mercedes-Benz A-класса
Валерий Арутин
Mercedes-Benz A-класса удивил автомобильный мир как минимум дважды. Первый раз — своим появлением. Второй (а он случился уже вскоре) — когда перевернулся на «лосином тесте» в 1997 году. Однако высокий хэтчбек, так непохожий на другие автомобили с трёхлучевой звездой, с честью выдержал этот удар по репутации. Лучшее тому доказательство — дебют второго поколения модели спустя семь лет после первого. Машин серии W169, выпускавшихся с 2004 по 2012 год, ещё много в строю даже в России. В основном потому, что
1. Вариатор
Главная проблема силового агрегата А-класса — его расположение. Сильно наклонённый двигатель клином уходит под пол салона, поэтому обслуживать его — та ещё задачка. По счастью, моторы надёжные, выхаживающие в среднем по 250–
Что делать
Рекомендации те же, что и для других трансмиссий такого типа: не перегревать и избегать длительных пробуксовок. Первыми обычно сдаются управляющая электроника или датчики. Они могут начать сбоить из-за оседающей на них металлической стружки, которая накапливается в масле. Поэтому смазку в вариаторе требуется менять хотя бы раз в
2. Стойки стабилизатора
Конструкция автомобиля с очень плотной компоновкой и высоким центром масс потребовала короткоходной и довольно жёсткой подвески, которая не любит плохие дороги. Но всё равно большинство компонентов способны отходить как минимум 70–100 тыс. км. И только стойки переднего стабилизатора владельцам приходится менять почти так же часто, как фильтры — в среднем каждые 20 тыс. км.
Что делать
По счастью, наценка за трёхлучевую звезду в случае с запчастями на
3. Задние амортизаторы
А вот в задней подвеске оригинальной конструкции — с балкой, центральным шарниром и механизмом Уатта — самым слабым местом оказались амортизаторы. Их редко хватает больше чем на
Что делать
Амортизаторы обычно живут дольше у тех, кто ездит аккуратно и по большей части без пассажиров на заднем сиденье. Но даже если они вышли из строя, то для
4. Датчик поворота руля
На Mercedes-Benz A-класса в кузове W169 устанавливался реечный рулевой механизм с электроусилителем, и с ним проблемы возникают редко. Чаще отказывает электронный (точнее, оптический) датчик положения руля.
Что делать
Первые признаки неисправности датчика — предупреждающий треугольник на щитке приборов и сообщение об отключении ESP, потому что система ориентируется на показания этого сенсора. Более тяжёлыми последствиями, в прямом смысле, может стать полное отключение электроусилителя. В первую очередь, следует проверить контакты и проводку, идущую к датчику. Если всё-таки виноват сам датчик, то (иногда) помогает его чистка. Но нужно быть готовым к тому, что датчик придётся поменять, а стоит он более 15 тыс. рублей.
5. Стеклоподъёмники
Если первый А-класс много критиковали за слишком дешёвый и «пластмассовый» интерьер, то во втором поколении в Mercedes-Benz сделали салон, вполне достойный звезды на ступице руля. К тому же этот интерьер стойко сопротивляется износу, но отказы сервисной электрики случаются — прежде всего стеклоподъёмников.
Что делать
Стеклоподъёмники лучше беречь смолоду, вовремя смазывая направляющие стёкол и не допуская примерзания стекла. Иначе потом придётся чинить моторчик, и совсем не факт, что это получится. А за новый просят больше 10 тысяч рублей!
6. Коррозия
Кузов серии W169 сохраняется лучше, чем у А-класса первого поколения, но возраст, особенно на машинах первых лет выпуска, уже даёт о себе знать — ржавчина не редкость. Обычно страдают крышка багажника, низ дверей, крылья.
Что делать
Примерно то же, что и с другими автомобилями: внимательно осматривать машину при покупке и не забывать обрабатывать зоны риска антикоррозийными составами. Повреждённое лакокрасочное покрытие лучше восстанавливать не затягивая. А там, где уже появилась ржавчина, не давайте ей распространяться дальше.
7. Тормозные трубки
Они у А-класса тоже страдают от коррозии. И это куда опаснее потери товарного вида — если ржавая трубка лопнет, останетесь без тормозов. Возможны и проблемы со шлангами: с возрастом на резине появляются трещины.
Что делать
Состояние тормозной системы нужно периодически контролировать визуально. И чем старше автомобиль, тем чаще это необходимо делать. Если трубка или шланг вызывают опасения, меняйте их без сомнений — безопасность дороже.