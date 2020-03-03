7 главных проблем подержанных хэтчбеков Mercedes-Benz A-класса

1. Вариатор

Главная проблема силового агрегата А-класса — его расположение. Сильно наклонённый двигатель клином уходит под пол салона, поэтому обслуживать его — та ещё задачка. По счастью, моторы надёжные, выхаживающие в среднем по 250– 300 тыс. км. А вот вариатор, которым оснащены большинство машин в России, может потребовать ремонта намного раньше.

Что делать