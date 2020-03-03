Малоизвестные моторы Советского Союза: турбодвигатель и полный привод Lada EVA

7 главных проблем подержанных хэтчбеков Mercedes-Benz A-класса

Разбор

Валерий Арутин

Mercedes-Benz A-класса удивил автомобильный мир как минимум дважды. Первый раз — своим появлением. Второй (а он случился уже вскоре) — когда пере­вернулся на «лосином тесте» в 1997 году. Однако высокий хэтчбек, так непохожий на другие автомобили с трёхлучевой звездой, с честью выдержал этот удар по репутации. Лучшее тому доказа­тельство — дебют второго поколения модели спустя семь лет после первого. Машин серии W169, выпускавшихся с 2004 по 2012 год, ещё много в строю даже в России. В основном потому, что А-класс оказался не менее надёжным, чем «взрослые» Мерседесы. Хотя кое-какие проблемы свойственны и им. Разбираем самые важные.

668 166 ₽
475 000 – 850 000 ₽

1. Вариатор

Главная проблема силового агрегата А-класса — его расположение. Сильно наклонённый двигатель клином уходит под пол салона, поэтому обслуживать его — та ещё задачка. По счастью, моторы надёжные, выхаживающие в среднем по 250–300 тыс. км. А вот вариатор, которым оснащены большинство машин в России, может потребовать ремонта намного раньше.

Что делать

Рекомендации те же, что и для других трансмиссий такого типа: не перегревать и избегать длительных пробуксовок. Первыми обычно сдаются управляющая электроника или датчики. Они могут начать сбоить из-за оседающей на них металлической стружки, которая накаплива­ется в масле. Поэтому смазку в вариаторе требуется менять хотя бы раз в 50 тыс. км.

2. Стойки стабилизатора

Конструкция автомобиля с очень плотной компоновкой и высоким центром масс потребовала короткоходной и довольно жёсткой подвески, которая не любит плохие дороги. Но всё равно большинство компонентов способны отходить как минимум 70–100 тыс. км. И только стойки переднего стабилизатора владельцам приходится менять почти так же часто, как фильтры — в среднем каждые 20 тыс. км.

Что делать

По счастью, наценка за трёхлучевую звезду в случае с запчастями на А-класс невелика. Оригинальные стойки стабили­затора стоят от 1500 рублей, а неплохие заменители от авторитетных производителей — вдвое дешевле.

3. Задние амортизаторы

А вот в задней подвеске оригинальной конструкции — с балкой, центральным шарниром и механизмом Уатта — самым слабым местом оказались амортизаторы. Их редко хватает больше чем на 70 тыс. км пробега. Да и центральный сайлентблок вряд ли доживёт до 100 тыс. км.

Что делать

Амортизаторы обычно живут дольше у тех, кто ездит аккуратно и по большей части без пассажиров на заднем сиденье. Но даже если они вышли из строя, то для А-класса рынок предлагает множество вариантов амортиза­торов на любой вкус и кошелёк. Самые дорогие — оригинальные, по 5–7 тысяч рублей за штуку, в зависимости от модификации. 

4. Датчик поворота руля

На Mercedes-Benz A-класса в кузове W169 устанавливался реечный рулевой механизм с электроусилителем, и с ним проблемы возникают редко. Чаще отказывает электронный (точнее, оптический) датчик положения руля.

Что делать

Первые признаки неисправности датчика — предупреждающий треугольник на щитке приборов и сообщение об отключении ESP, потому что система ориентируется на показания этого сенсора. Более тяжёлыми последствиями, в прямом смысле, может стать полное отключение электро­усилителя. В первую очередь, следует проверить контакты и проводку, идущую к датчику. Если всё-таки виноват сам датчик, то (иногда) помогает его чистка. Но нужно быть готовым к тому, что датчик придётся поменять, а стоит он более 15 тыс. рублей.

5. Стеклоподъёмники

Если первый А-класс много критиковали за слишком дешёвый и «пластмассовый» интерьер, то во втором поколении в Mercedes-Benz сделали салон, вполне достойный звезды на ступице руля. К тому же этот интерьер стойко сопротив­ляется износу, но отказы сервисной электрики случаются — прежде всего стеклоподъёмников.

Что делать

Стеклоподъёмники лучше беречь смолоду, вовремя смазывая направляющие стёкол и не допуская примерзания стекла. Иначе потом придётся чинить моторчик, и совсем не факт, что это получится. А за новый просят больше 10 тысяч рублей!

6. Коррозия

Кузов серии W169 сохраняется лучше, чем у А-класса первого поколения, но возраст, особенно на машинах первых лет выпуска, уже даёт о себе знать — ржавчина не редкость. Обычно страдают крышка багажника, низ дверей, крылья.

Что делать

Примерно то же, что и с другими автомобилями: внимательно осматривать машину при покупке и не забывать обрабатывать зоны риска анти­коррозийными составами. Повреждённое лако­красочное покрытие лучше восстанав­ливать не затягивая. А там, где уже появилась ржавчина, не давайте ей распространяться дальше.

7. Тормозные трубки

Они у А-класса тоже страдают от коррозии. И это куда опаснее потери товарного вида — если ржавая трубка лопнет, останетесь без тормозов. Возможны и проблемы со шлангами: с возрастом на резине появляются трещины.

Что делать

Состояние тормозной системы нужно периодически контролировать визуально. И чем старше автомобиль, тем чаще это необходимо делать. Если трубка или шланг вызывают опасения, меняйте их без сомнений — безопасность дороже.

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения — в этой форме или прямо в комментариях!

Отзывы реальных владельцев Mercedes A-класса

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