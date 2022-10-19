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Аккуратные пользователи каршеринга Яндекс Драйв получат скидку на каско
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Кирилл Малышев

Оператор каршеринга Яндекс Драйв и компания Ренессанс страхование запустили инновационный продукт, основанный на использовании больших данных. Аккуратная манера вождения в каршеринге позволит получить скидку на полис каско для личного автомобиля.

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  • С июня 2021 года в машинах Яндекс Драйва телематика анализирует манеру вождения клиента за последние 200 километров. В расчёт берутся факторы, влияющие на безопасность движения. По итогам создаётся индивидуальный профиль вождения.
  • Водители с высоким рейтингом считаются аккуратными. Таким компания Ренессанс страхование готова предоставить скидку на полис каско для личного автомобиля. Выгода может составлять до 35% или 25 000 рублей. Расчёт всегда производится индивидуально.

Статистика Яндекс Драйва показала, что водители после появления профиля вождения стали подходить к управлению машиной аккуратнее. За полгода количество резких ускорений сократилось вдвое, резких торможений стало меньше на 28%. Девять из десяти клиентов предпочитают водить размеренно.

Как оцениваете свою манеру вождения?

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