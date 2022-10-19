Аккуратные пользователи каршеринга Яндекс Драйв получат скидку на каско

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В каршеринге Яндекс Драйв появились китайские кроссоверы четырёх моделей
В России аннулировали более 25 тысяч диагностических карт
Кирилл Малышев
Оператор каршеринга Яндекс Драйв и компания Ренессанс страхование запустили инновационный продукт, основанный на использовании больших данных. Аккуратная манера вождения в каршеринге позволит получить скидку на полис каско для личного автомобиля.
Статистика Яндекс Драйва показала, что водители после появления профиля вождения стали подходить к управлению машиной аккуратнее. За полгода количество резких ускорений сократилось вдвое, резких торможений стало меньше на 28%. Девять из десяти клиентов предпочитают водить размеренно.