Аккуратные пользователи каршеринга Яндекс Драйв получат скидку на каско

С июня 2021 года в машинах Яндекс Драйва телематика анализирует манеру вождения клиента за последние 200 километров. В расчёт берутся факторы, влияющие на безопасность движения. По итогам создаётся индивидуальный профиль вождения.

Водители с высоким рейтингом считаются аккуратными. Таким компания Ренессанс страхование готова предоставить скидку на полис каско для личного автомобиля. Выгода может составлять до 35% или 25 000 рублей. Расчёт всегда производится индивидуально.

Статистика Яндекс Драйва показала, что водители после появления профиля вождения стали подходить к управлению машиной аккуратнее. За полгода количество резких ускорений сократилось вдвое, резких торможений стало меньше на 28%. Девять из десяти клиентов предпочитают водить размеренно.