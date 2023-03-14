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Акционер Tesla рассказал о серийном Cybertruck — он будет меньше прототипа и без четырёх моторов

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Дмитрий Елизаров

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Пикап Tesla Cybertruck окажется компактнее своего прототипа, обзаведётся огромным экраном, но не получит четырёхмоторной силовой установки. Об этом пишет InsideEVs со ссылкой на заявление Мэтью Донегана-Райана, одного из акционеров Tesla.

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  • Утверждается, что Мэтью стал одним из 50 акционеров Tesla, приглашённых на недавнее мероприятие под названием Investor Day. Там он провёл много времени в разговорах с высокопоставленными руководителями компании, выпытывая у них подробности о серийном Cybertruck.
  • По его данным, пикап окажется на 5% компактнее своего прототипа (длиной 5885 мм и шириной 2027 мм) и сравнится по размерам с Ford F-150 Raptor. Он чуть короче и уже, но имеет примерно на 150 миллиметров более длинную грузовую платформу. Этого удалось добиться за счёт компоновки: электрическая природа Cybertruck позволила сдвинуть салон вперёд и укоротить капот. Кроме того, салон Cybertruck должен оказаться просторнее, чем интерьер пикапа от Ford, но будет лишён применённого на прототипе трёхместного переднего дивана.
  • Диагональ центрального дисплея составит 18,5 дюйма: Cybertruck получит самый большой центральный экран среди серийных Tesla. При этом у него не будет панели приборов, а рулевое колесо окажется чем-то средним между штурвалом от Model S и традиционным круглым рулём.
  • Уже в базовой комплектации пикап оснастят пневмоподвеской и полноуправляемым шасси, а моторов у самого доступного Cybertruck будет два. Заряженная версия получит трёхмоторную установку по образцу Model S Plaid, а от обещанной ранее установки с четырьмя моторами компания решила отказаться. Возможно, она появится позже.

Ранее сообщалось, что конвейер по сборке Cybertruck компания Tesla должна запустить этим летом. Однако какое-то время фирма потратит на выпуск предсерийных прототипов, а к полноценному производству приступит только в 2024 году.

Как вам такой вариант рулевого колеса?

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