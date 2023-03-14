Акционер Tesla рассказал о серийном Cybertruck — он будет меньше прототипа и без четырёх моторов

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Пикап Tesla Cybertruck окажется компактнее своего прототипа, обзаведётся огромным экраном, но не получит четырёхмоторной силовой установки. Об этом пишет InsideEVs со ссылкой на заявление Мэтью Донегана-Райана, одного из акционеров Tesla.
Ранее сообщалось, что конвейер по сборке Cybertruck компания Tesla должна запустить этим летом. Однако какое-то время фирма потратит на выпуск предсерийных прототипов, а к полноценному производству приступит только в 2024 году.