Акции «Соллерс» подорожали на 19 процентов после запуска моделей «Арго» и «Атлант»

Положительную динамику обеспечило объявление о намерении выпускать автомобили самостоятельно. При этом речь идёт не только о проектах самого «Соллерса», которыми российская компания стремится заместить уход Форда, но и о принципиально новом контрактном сотрудничестве. Так, во Владивостоке начнут собирать по лицензии некие кроссоверы на замену ушедшим вседорожникам Mazda.

В нынешнем году «Соллерс» вынужденно расстался с Ford, Mazda и Isuzu и сменил контролирующего акционера. Реорганизованная фирма уже запустила производство автомобилей под собственной маркой. Это фургоны и микроавтобусы «Атлант» полной массой от 2,5 до 4,2 тонны, а также компактные фургоны «Арго» полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. Сейчас на заводе налажена крупноузловая сборка, на производство полного цикла предприятие должно выйти в 2023 году.