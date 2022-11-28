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Акции «Соллерс» подорожали на 19 процентов после запуска моделей «Арго» и «Атлант»
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Александр Орехов

Новости о производственных планах «Соллерс» поспособствовали увеличению цены акций компании на 18,76% или до 250 рублей за бумагу. Котировки начали расти после анонса запуска производства лёгких коммерческих машин «Арго» и «Атлант», пишет ТАСС.

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  • Положительную динамику обеспечило объявление о намерении выпускать автомобили самостоятельно. При этом речь идёт не только о проектах самого «Соллерса», которыми российская компания стремится заместить уход Форда, но и о принципиально новом контрактном сотрудничестве. Так, во Владивостоке начнут собирать по лицензии некие кроссоверы на замену ушедшим вседорожникам Mazda.

В нынешнем году «Соллерс» вынужденно расстался с Ford, Mazda и Isuzu и сменил контролирующего акционера. Реорганизованная фирма уже запустила производство автомобилей под собственной маркой. Это фургоны и микроавтобусы «Атлант» полной массой от 2,5 до 4,2 тонны, а также компактные фургоны «Арго» полной массой от 2,5 до 3,5 тонны. Сейчас на заводе налажена крупноузловая сборка, на производство полного цикла предприятие должно выйти в 2023 году.

Ценность российского автопроизводителя выросла — хорошо же?

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