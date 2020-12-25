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Эксперимент показал, какое расстояние нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор

Новости

Дмитрий Елизаров

Канал «Электроник» в Яндекс.Дзен опубликовал отчёт о необычном экспери­менте. Авторы канала практически вручную замерили время, которое требуется автомо­бильному аккуму­лятору на восстанов­ление энергии, потраченной на пуск двигателя. Экспериментаторы изучали вопрос и получали результат два дня.

  • Определение уровня заряда аккуму­лятора авторы канала проводили, замеряя потреб­ляемый им от генератора ток. Особо отмечено, что привычные способы проверки в этом случае не подошли.

  • Экспериментаторы взяли за отправную точку тезис о том, что сразу после запуска двига­теля аккуму­лятор потребляет максимальное количе­ство энергии, которое с ростом уровня заряда постепенно сокраща­ется. Таким образом, определить момент восстанов­ления энергозапаса можно, установив, когда уровень потреб­ления тока батареей стабилизировался.

  • Для эксперимента использовали автомобиль с аккуму­лятором на 60 ампер-часов. Проехав на тестовой машине расстояние в 20 кило­метров, исследова­тели провели замеры и получили результат в 4,1 ампера: это сила тока, который генератор расходует на основные потре­бители при заряженной батарее.

  • Сразу после повторного запуска двигателя эта величина выросла до 7 ампер. Через 500 метров пробега она снизилась до 6 ампер, ещё через 2 километра — до 4,6 ампера. В итоге эксперимента­торы опытным путём пришли к выводу, что аккуму­лятор восстановил потраченный заряд за 4 километра пути, то есть за 4 минуты работы двигателя.

  • Полученную цифру авторы канала назвали приблизи­тельной и годной лишь для ориен­тировки, так как в зави­симости от условий, в которых работает двигатель, и состояния электриче­ских систем она может меняться в ту или иную сторону: например, в сильный мороз аккуму­лятор будет восстанавливаться дольше.

  • Однако некоторые комментаторы усом­нились в выводах, полученных в результате экспери­мента. Некоторые отметили, к примеру, что для восстанов­ления аккуму­лятору требуется в 3–4 раза больше ампер-часов, чем было затрачено, что при наличии сторонних потреби­телей зарядить аккумулятор до 100% невозможно, что не учтено выдаваемое генератором напряжение и так далее. Кроме того, приводятся цитаты из учебников по автоделу, в которых якобы упоминается требуемая для восстанов­ления заряда дистанция в 30 кило­метров.

  • В начале декабря заокеанские блогеры из США провели другой экспери­мент с аккумулятором. Они попробовали выяснить, можно ли зарядить батарею электрокара BMW i3S от бортового генератора пикапа Ford F-150 с гибридным приводом.

Пригодится вам в повседневной жизни результат этого эксперимента?

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