Эксперимент показал, какое расстояние нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор

Полученную цифру авторы канала назвали приблизи­тельной и годной лишь для ориен­тировки, так как в зави­симости от условий, в которых работает двигатель, и состояния электриче­ских систем она может меняться в ту или иную сторону: например, в сильный мороз аккуму­лятор будет восстанавливаться дольше.



Однако некоторые комментаторы усом­нились в выводах, полученных в результате экспери­мента. Некоторые отметили, к примеру, что для восстанов­ления аккуму­лятору требуется в 3–4 раза больше ампер-часов, чем было затрачено, что при наличии сторонних потреби­телей зарядить аккумулятор до 100% невозможно, что не учтено выдаваемое генератором напряжение и так далее. Кроме того, приводятся цитаты из учебников по автоделу, в которых якобы упоминается требуемая для восстанов­ления заряда дистанция в 30 кило­метров.