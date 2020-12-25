Эксперимент показал, какое расстояние нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор
Дмитрий Елизаров
Канал «Электроник» в Яндекс.Дзен опубликовал отчёт о необычном эксперименте. Авторы канала практически вручную замерили время, которое требуется автомобильному аккумулятору на восстановление энергии, потраченной на пуск двигателя. Экспериментаторы изучали вопрос и получали результат два дня.
Определение уровня заряда аккумулятора авторы канала проводили, замеряя потребляемый им от генератора ток. Особо отмечено, что привычные способы проверки в этом случае не подошли.
Экспериментаторы взяли за отправную точку тезис о том, что сразу после запуска двигателя аккумулятор потребляет максимальное количество энергии, которое с ростом уровня заряда постепенно сокращается. Таким образом, определить момент восстановления энергозапаса можно, установив, когда уровень потребления тока батареей стабилизировался.
Для эксперимента использовали автомобиль с аккумулятором на 60 ампер-часов. Проехав на тестовой машине расстояние в 20 километров, исследователи провели замеры и получили результат в 4,1 ампера: это сила тока, который генератор расходует на основные потребители при заряженной батарее.
Сразу после повторного запуска двигателя эта величина выросла до 7 ампер. Через 500 метров пробега она снизилась до 6 ампер, ещё через 2 километра — до 4,6 ампера. В итоге экспериментаторы опытным путём пришли к выводу, что аккумулятор восстановил потраченный заряд за 4 километра пути, то есть за 4 минуты работы двигателя.
Полученную цифру авторы канала назвали приблизительной и годной лишь для ориентировки, так как в зависимости от условий, в которых работает двигатель, и состояния электрических систем она может меняться в ту или иную сторону: например, в сильный мороз аккумулятор будет восстанавливаться дольше.
Однако некоторые комментаторы усомнились в выводах, полученных в результате эксперимента. Некоторые отметили, к примеру, что для восстановления аккумулятору требуется в 3–4 раза больше ампер-часов, чем было затрачено, что при наличии сторонних потребителей зарядить аккумулятор до 100% невозможно, что не учтено выдаваемое генератором напряжение и так далее. Кроме того, приводятся цитаты из учебников по автоделу, в которых якобы упоминается требуемая для восстановления заряда дистанция в 30 километров.
В начале декабря заокеанские блогеры из США провели другой эксперимент с аккумулятором. Они попробовали выяснить, можно ли зарядить батарею электрокара BMW i3S от бортового генератора пикапа Ford
F-150с гибридным приводом.