Ajlani Drakuma: 1217-сильный арабский гиперкар

Арабский гиперкар с подъёмными дверьми получил агрессивную внешность с множеством изгибов и вентиляционных отверстий. По словам основателя Ajlani Motors Башара Ажлани, дизайн Drakuma вдохновлён моделями Lamborghini.

По предварительной информации, кузов Ajlani Drakuma выполнен из карбона, а прямо за салоном установлен битурбированный V8 мощностью 1217 лошадиных сил. Однако на выставку привезли лишь макет и не раскрыли других характеристик модели.