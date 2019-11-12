BMW научила машины открываться от разряженного смартфона

Ajlani Drakuma: 1217-сильный арабский гиперкар

Новости

Николай Андреев

Фирма Ajlani Motors из ОАЭ представила на автосалоне в Дубае первую модель – гиперкар Drakuma. Как рассказали изданию Top Gear создатели, на разработку ушло пять лет.

1/5

  • Арабский гиперкар с подъёмными дверьми получил агрессивную внешность с множеством изгибов и вентиляционных отверстий. По словам основателя Ajlani Motors Башара Ажлани, дизайн Drakuma вдохновлён моделями Lamborghini.

  • По предварительной информации, кузов Ajlani Drakuma выполнен из карбона, а прямо за салоном установлен битурбированный V8 мощностью 1217 лошадиных сил. Однако на выставку привезли лишь макет и не раскрыли других характеристик модели.

  • Тираж Ajlani Drakuma ограничат 99 экземплярами. Сейчас фирма из ОАЭ принимает заказы на гиперкар без объявления даты начала сборки автомобилей.

Ajlani выглядит круче Lamborghini?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение