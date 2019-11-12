Ajlani Drakuma: 1217-сильный арабский гиперкар
Николай Андреев
Фирма Ajlani Motors из ОАЭ представила на автосалоне в Дубае первую модель – гиперкар Drakuma. Как рассказали изданию Top Gear создатели, на разработку ушло пять лет.
Арабский гиперкар с подъёмными дверьми получил агрессивную внешность с множеством изгибов и вентиляционных отверстий. По словам основателя Ajlani Motors Башара Ажлани, дизайн Drakuma вдохновлён моделями Lamborghini.
По предварительной информации, кузов Ajlani Drakuma выполнен из карбона, а прямо за салоном установлен битурбированный V8 мощностью 1217 лошадиных сил. Однако на выставку привезли лишь макет и не раскрыли других характеристик модели.
Тираж Ajlani Drakuma ограничат 99 экземплярами. Сейчас фирма из ОАЭ принимает заказы на гиперкар без объявления даты начала сборки автомобилей.