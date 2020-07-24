Шлем с мотором: посмотрите на самый дикий хот-род

Кабина-шлем когда-то была баллоном для пропана. На нём заменили оболочку, чтобы облегчить конструкцию. Вход реализован через откидыва­ющееся на гидроопорах забрало. Рулевая колонка, чтобы не мешать, тоже ото­двигается в сторону. Но внутри тесно — места впритык даже для одного человека.