Шлем с мотором: посмотрите на самый дикий хот-род
Кирилл Малышев
В ателье AJ Bohata объединили в одном проекте две страсти заказчика — средневековое оружие и автомобили. Получился «самоходный шлем» под названием Medieval One.
Машина представляет собой кусок металла в самом буквальном смысле — каждую деталь выстукивали из металла и полировали вручную. Только на наведение блеска на двойном выхлопе в виде змей ушло 40 часов. Позднее проекту добавили другие элементы, напоминающие о старом оружии. Получилось эпатажно и устрашающе.
Кабина-шлем когда-то была баллоном для пропана. На нём заменили оболочку, чтобы облегчить конструкцию. Вход реализован через откидывающееся на гидроопорах забрало. Рулевая колонка, чтобы не мешать, тоже отодвигается в сторону. Но внутри тесно — места впритык даже для одного человека.
Двигатель V8 объёмом 5,8 литра доработан и оснащён компрессором — теперь он развивает 1000 л.с.
Весь проект оценивается примерно в 200 000 долларов. Причём 80 000 долларов были потрачены только на на металл.