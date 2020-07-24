Старый Land Rover Defender превратили в дорогой электромобиль

Шлем с мотором: посмотрите на самый дикий хот-род

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Кирилл Малышев

В ателье AJ Bohata объединили в одном проекте две страсти заказчика — средне­вековое оружие и автомобили. Получился «самоходный шлем» под названием Medieval One.

  • Машина представляет собой кусок металла в самом буквальном смысле — каждую деталь выстукивали из металла и полировали вручную. Только на наведение блеска на двойном выхлопе в виде змей ушло 40 часов. Позднее проекту добавили другие элементы, напоминающие о старом оружии. Получилось эпатажно и устрашающе.

  • Кабина-шлем когда-то была баллоном для пропана. На нём заменили оболочку, чтобы облегчить конструкцию. Вход реализован через откидыва­ющееся на гидроопорах забрало. Рулевая колонка, чтобы не мешать, тоже ото­двигается в сторону. Но внутри тесно — места впритык даже для одного человека.

  • Двигатель V8 объёмом 5,8 литра доработан и оснащён компрессором — теперь он развивает 1000 л.с.

  • Весь проект оценивается примерно в 200 000 долларов. Причём 80 000 долларов были потрачены только на на металл.

Как вам машина-шлем?

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