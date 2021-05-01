Экс-дизайнер Ferrari нарисовал кросс-купе для китайского стартапа Aiways
Дмитрий Елизаров
Компания Aiways объявила о намерении в 2022 году начать серийное производство своего электрокроссовера U6 и опубликовала его изображения. Как уточняет CarNewsChina, необычную внешность для кросс-купе создал дизайнер Кен Окуяма. В его портфолио значатся, к примеру, Ferrari Enzo и Maserati Quattroporte. Кроме того, он участвовал в разработке Porsche Boxster.
Бывший креативный директор ателье Pininfarina снабдил китайский электрокар необычным профилем с цветной задней стойкой, агрессивной передней частью с оригинальной оптикой, вписанной в воздухозаборники, а также развитым интегрированным спойлером.
В отличие от яркой внешности, интерьер выполнен в минималистичном стиле с чистыми прямыми линиями и отдалённо напоминает салоны электромобилей Tesla. Однако экзотичные детали присутствуют и здесь — скажем, двухспицевое рулевое колесо и крупный рычаг на центральном тоннеле. Его «перекладина» — это селектор переключения режимов работы силовой установки.
Официальные характеристики кросс-купе пока не объявлены. Ожидается, что Aiways U6 получит 63-киловаттную батарею, обеспечивающую 650-километровый запас хода по циклу NEDC, и один электромотор на 190 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Аналогичным двигателем комплектуется единственная на данный момент серийная модель стартапа — более традиционный вседорожник U5.
Он, по данным местной прессы, уже продаётся в Европе — к примеру, во Франции, Бельгии и Дании, причём компания рассчитывает довести в нынешнем году объёмы реализации электрокара до 10 тысяч экземпляров.
Ещё один необычный китайский электрокар, но уже в ретростиле, может стать предметом судебного разбирательства. Юристы компании Volkswagen сейчас решают, насколько сильно хэтчбек Ora Punk Cat похож на культовый VW Beetle.