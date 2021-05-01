Британский стартап построит конкурента Tesla Roadster — но на водороде

Экс-дизайнер Ferrari нарисовал кросс-купе для китайского стартапа Aiways

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Aiways объявила о намерении в 2022 году начать серийное произ­водство своего электро­кроссовера U6 и опублико­вала его изобра­жения. Как уточняет CarNewsChina, необычную внешность для кросс-купе создал дизайнер Кен Окуяма. В его портфолио значатся, к примеру, Ferrari Enzo и Maserati Quattroporte. Кроме того, он участвовал в разработке Porsche Boxster.

1/8

  • Бывший креативный директор ателье Pininfarina снабдил китайский электрокар необычным профилем с цветной задней стойкой, агрес­сивной передней частью с оригиналь­ной оптикой, вписанной в воздухо­заборники, а также развитым интегриро­ванным спойлером.

  • В отличие от яркой внешности, интерьер выполнен в минимали­стичном стиле с чистыми прямыми линиями и отдалённо напоминает салоны электро­мобилей Tesla. Однако экзотичные детали присут­ствуют и здесь — скажем, двух­спицевое рулевое колесо и крупный рычаг на централь­ном тоннеле. Его «пере­кладина» — это селектор пере­ключения режимов работы силовой установки.

  • Официальные характеристики кросс-купе пока не объявлены. Ожидается, что Aiways U6 получит 63-кило­ваттную батарею, обеспечи­вающую 650-кило­метровый запас хода по циклу NEDC, и один электро­мотор на 190 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Аналогичным двигателем комп­лектуется един­ственная на данный момент серийная модель стартапа — более традици­онный вседорожник U5.

  • Он, по данным местной прессы, уже продаётся в Европе — к примеру, во Франции, Бельгии и Дании, причём компания рассчиты­вает довести в нынешнем году объёмы реализации электрокара до 10 тысяч экземпляров.

  • Ещё один необычный китайский электрокар, но уже в ретро­стиле, может стать предметом судебного разбиратель­ства. Юристы компании Volkswagen сейчас решают, насколько сильно хэтчбек Ora Punk Cat похож на культовый VW Beetle.

Ну как, нравится?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение