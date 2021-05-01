Экс-дизайнер Ferrari нарисовал кросс-купе для китайского стартапа Aiways

Бывший креативный директор ателье Pininfarina снабдил китайский электрокар необычным профилем с цветной задней стойкой, агрес­сивной передней частью с оригиналь­ной оптикой, вписанной в воздухо­заборники, а также развитым интегриро­ванным спойлером.

В отличие от яркой внешности, интерьер выполнен в минимали­стичном стиле с чистыми прямыми линиями и отдалённо напоминает салоны электро­мобилей Tesla. Однако экзотичные детали присут­ствуют и здесь — скажем, двух­спицевое рулевое колесо и крупный рычаг на централь­ном тоннеле. Его «пере­кладина» — это селектор пере­ключения режимов работы силовой установки.

Официальные характеристики кросс-купе пока не объявлены. Ожидается, что Aiways U6 получит 63-кило­ваттную батарею, обеспечи­вающую 650-кило­метровый запас хода по циклу NEDC, и один электро­мотор на 190 л.с. и 315 Нм крутящего момента. Аналогичным двигателем комп­лектуется един­ственная на данный момент серийная модель стартапа — более традици­онный вседорожник U5.

Он, по данным местной прессы, уже продаётся в Европе — к примеру, во Франции, Бельгии и Дании, причём компания рассчиты­вает довести в нынешнем году объёмы реализации электрокара до 10 тысяч экземпляров.