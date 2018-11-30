Создатель суперкара Gumpert Apollo помог китайцам построить электрокроссовер

Новый китайский автомобильный бренд Aiways, основанный бывшими топ-менеджерами компании SAIC и местного подразделения Volvo, представил свою первую серийную модель – электрический кроссовер U5. А исполнительным директором по продуктам компании является 73-летний немецкий инженер Роланд Гумперт.

Чем он знаменит? В 1980-х годах он возглавлял спортивное отделение Audi, а в этом веке создал 650-сильный спорткар Gumpert Apollo с неоднозначной внешностью, который выпускался с 2005 по 2013 год. Из-за небольшого спроса на автомобиль его фирма обанкротилась и позже он перешёл работать в компанию Aiways.

Детали о Aiways U5:

Кроссовер построен на собственной модульной платформе MAS, сделанной из алюминия и лёгких сплавов. Колёсная база для разных моделей может варьироваться в диапазоне от 2700 до 3000 миллиметров, а у модели U5 между осями 2800 мм. Новинка чуть больше, чем кроссовер Skoda Kodiaq: длина – 4680 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1680 мм.

Aiways U5 имеет один электродвигатель на передней оси – он выдаёт 190 л.с. (315 Н·м). Батарея ёмкостью 63 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 460 километров по циклу NEDC. Вдобавок можно заказать дополнительный аккумулятор на 18 кВт∙ч, который расположен под полом багажника. С ней паспортный пробег вырастет ещё на 100 километров.

В салоне есть 10,25-дюймовая цифровая приборка и мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном. Также обещан автопилот второго уровня (как у «Теслы»), а в разработке находится более продвинутая система четвёртого уровня.