Среднеразмерный электрокроссовер от Mitsubishi: первые фото
Кирилл Малышев
Компания Mitsubishi опубликовала первые фотографии электрического кроссовера Airtrek, который будет рассекречен на проходящем в эти дни Шанхайском автосалоне. Новинка адресована рынку Китая.
Motor1 предполагает, что машина по габаритам окажется между кроссоверами Eclipse Cross и Outlander. В серию модель пойдёт до конца года и станет четвёртым кроссовером бренда в Поднебесной. Технические детали раскроют непосредственно на презентации. На данный момент планов по экспорту машины в США и Европу нет.
К тизерам японцы приложили только самые общие слова. Электромобиль выполнен в концепции e-cruising SUV. Вероятно, речь идёт о запасе хода, пригодном для путешествий. Концепция машины базируется на трёх ключевых словах: электрический, экспрессивный и расширяющий. Последнее — в смысле расширяющий возможности машины и удовольствий от жизни.
В феврале Mitsubishi представила четвёртое поколение кроссовера Outlander. Вседорожник подрос в габаритах благодаря платформе от Nissan X-Trail, обзавёлся новыми внешностью и салоном и пока оснащается только одним мотором. В версии для США это бензиновый атмосферник 2.5, развивающий 181 л.с. В паре с ним работает вариатор. Привод — передний или полный.