Среднеразмерный электрокроссовер от Mitsubishi: первые фото

Motor1 предполагает, что машина по габаритам окажется между кроссоверами Eclipse Cross и Outlander. В серию модель пойдёт до конца года и станет четвёртым кроссовером бренда в Поднебесной. Технические детали раскроют непосредственно на презентации. На данный момент планов по экспорту машины в США и Европу нет.

К тизерам японцы приложили только самые общие слова. Электромобиль выполнен в концепции e-cruising SUV. Вероятно, речь идёт о запасе хода, пригодном для путешествий. Концепция машины базируется на трёх ключевых словах: электрический, экспрессивный и расширяющий. Последнее — в смысле расширяющий возможности машины и удовольствий от жизни.