Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz начала оснащать модель V-класса фирменной пневматической подвеской Airmatic. Она может поддерживать постоянный дорожный просвет или изменять его по запросу водителя: предусмотрено 4 режима работы.
К достоинствам пневмоподвески Mercedes-Benz относит в первую очередь увеличивающийся ездовой комфорт: Airmatic контролирует каждое колесо индивидуально, уменьшая раскачку кузова на неровностях. Кроме того, новинка призвана снизить уровень шума в салоне и оптимизировать расход топлива на высоких скоростях.
Вместе с пневмоподвеской у водителя Mercedes-Benz
V-классапоявится доступ к системе Dynamic Select, которая обеспечивает выбор из четырёх предустановленных режимов работы пневмоэлементов. В режимах Comfort и Manual стандартный дорожный просвет поддерживается на скоростях до 110 км/ч,после чего автоматически уменьшается на 10 мм, снижая лобовое сопротивление воздуха.
На ту же величину уменьшить клиренс можно и раньше — если задействовать режим Sport. А в режиме Lift между днищем автомобиля и покрытием добавляется 35 миллиметров, но по достижении скорости
30 км/чдорожный просвет вновь вернётся к стандартной величине.
Пневмоподвеска уже доступна, в том числе, для электрического минивэна EQV, семейства Vito Tourer и кемперов Marco Polo.
Минивэн Mercedes-Benz V-класса обновили в прошлом году. Модель получила, к примеру, новый, более мощный и чистый дизельный мотор, девятиступенчатый «автомат» и фирменный мультимедийный комплекс MBUX. Когда именно пневмоподвеска станет доступна для российских версий минивэна, пока неизвестно.