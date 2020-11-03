Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску

К достоинствам пневмоподвески Mercedes-Benz относит в первую очередь увеличи­вающийся ездовой комфорт: Airmatic контролирует каждое колесо индивидуально, уменьшая раскачку кузова на неровностях. Кроме того, новинка призвана снизить уровень шума в салоне и оптимизировать расход топлива на высоких скоростях.

Вместе с пневмоподвеской у водителя Mercedes-Benz V-класса появится доступ к системе Dynamic Select, которая обеспе­чивает выбор из четырёх пред­установ­ленных режимов работы пневмо­элементов. В режимах Comfort и Manual стандартный дорожный просвет поддер­живается на скоростях до 110 км/ч, после чего автомати­чески уменьшается на 10 мм, снижая лобовое сопротивление воздуха.

На ту же величину уменьшить клиренс можно и раньше — если задействовать режим Sport. А в режиме Lift между днищем автомобиля и покрытием добавляется 35 милли­метров, но по достижении скорости 30 км/ч дорожный просвет вновь вернётся к стандартной величине.

Пневмоподвеска уже доступна, в том числе, для электрического минивэна EQV, семейства Vito Tourer и кемперов Marco Polo.