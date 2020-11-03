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Минивэн Mercedes-Benz V-класса получил пневмоподвеску

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz начала оснащать модель V-класса фирменной пневматической подвеской Airmatic. Она может поддерживать постоянный дорожный просвет или изменять его по запросу водителя: предусмотрено 4 режима работы.

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  • К достоинствам пневмоподвески Mercedes-Benz относит в первую очередь увеличи­вающийся ездовой комфорт: Airmatic контролирует каждое колесо индивидуально, уменьшая раскачку кузова на неровностях. Кроме того, новинка призвана снизить уровень шума в салоне и оптимизировать расход топлива на высоких скоростях.

  • Вместе с пневмоподвеской у водителя Mercedes-Benz V-класса появится доступ к системе Dynamic Select, которая обеспе­чивает выбор из четырёх пред­установ­ленных режимов работы пневмо­элементов. В режимах Comfort и Manual стандартный дорожный просвет поддер­живается на скоростях до 110 км/ч, после чего автомати­чески уменьшается на 10 мм, снижая лобовое сопротивление воздуха.

  • На ту же величину уменьшить клиренс можно и раньше — если задействовать режим Sport. А в режиме Lift между днищем автомобиля и покрытием добавляется 35 милли­метров, но по достижении скорости 30 км/ч дорожный просвет вновь вернётся к стандартной величине.

  • Пневмоподвеска уже доступна, в том числе, для электрического минивэна EQV, семейства Vito Tourer и кемперов Marco Polo.

  • Минивэн Mercedes-Benz V-класса обновили в прошлом году. Модель получила, к примеру, новый, более мощный и чистый дизельный мотор, девятиступенчатый «автомат» и фирменный мультимедийный комплекс MBUX. Когда именно пневмоподвеска станет доступна для российских версий минивэна, пока неизвестно.

Выбрали бы пневмоподвеску или что-то другое?

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