Редчайший самоходный «стримлайнер», в котором можно жить, выставлен на продажу
Дмитрий Елизаров
14 ноября на аукционе Silverstone в Великобритании будет выставлен на продажу дом на колёсах Airstream 350LE выпуска 1992 года. Автобус создан фирмой, известной в первую очередь кемперами-прицепами, и считается самым большим в стране. Аукционисты рассчитывают выручить за него 85 тысяч фунтов или 111,8 тысячи долларов.
Компания Airstream производит жилые прицепы, широко известные в США своим обтекаемым авиационным дизайном в стиле «стримлайн», с конца 30-х годов. Однако самоходные «моторхоумы» в том же стиле фирма выпускала сравнительно короткое время — с 1974 года по начало 1990-х. Выставленный на продажу Airstream 350LE назван одной из последних таких моделей, в конструкции кузова которых применялся алюминий, — вскоре после его выпуска компания перешла на стеклопластик.
Дом на колёсах базируется на шасси Chevrolet и оснащён восьмицилиндровым мотором объёмом 7,4 литра. В Великобританию автобус ввезли в 2010 году и практически сразу отправили на комплексную реставрацию. В её ходе полностью восстановили оригинальный кузов, отремонтировали ходовую часть и двигатель, перестелили полы и заново проложили всю сантехнику, обтянули мебель новой кожей и перевели электрооборудование на европейский стандарт.
К автобусу прилагаются оригинальное руководство по эксплуатации, а также документы о техническом обслуживании на протяжении всей биографии. Пробег Airstream 350LE составляет 106 200 километров. Ожидаемая цена, за которую самый большой в Великобритании дом на колёсах должен сменить владельца, укладывается в диапазон от 75 до 85 тысяч фунтов (от 98,6 тысячи до 111,8 тысячи долларов).
Ранее на продажу выставлялся самый маленький в мире кемпер под названием Traveler от американской компании Hich Hotel. Прицеп длиной 99 см способен раскладываться в жилое пространство, в котором могут переночевать трое взрослых.