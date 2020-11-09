Редчайший самоходный «стримлайнер», в котором можно жить, выставлен на продажу

Компания Airstream производит жилые прицепы, широко известные в США своим обтекаемым авиационным дизайном в стиле «стримлайн», с конца 30-х годов. Однако самоходные «моторхоумы» в том же стиле фирма выпускала сравнительно короткое время — с 1974 года по начало 1990-х. Выставленный на продажу Airstream 350LE назван одной из последних таких моделей, в конструкции кузова которых применялся алюминий, — вскоре после его выпуска компания перешла на стеклопластик.