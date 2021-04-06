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На удалёнку за 8 миллионов: Airstream показала кемпер с отдельным кабинетом

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Дмитрий Елизаров

Известный американский производитель жилых трейлеров, компания Airstream показала новую разработку. Сама фирма назвала её «ответом на требо­вания нового времени», подразумевая массовый переход на удалёнку на фоне пандемии коронавируса. Модель Flying Cloud 30FB Office позволяет без отрыва от путе­шествий не только жить, но и работать.

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  • Новый трейлер стал членом семейства Flying Cloud с широким набором прицепов разного размера и планировки. Длина 30FB Office составляет 30 метров, базируется прицеп на двух осях, а жить в нём могут до шести человек.

  • Чтобы поместить в прежний кузов «квартиру с кабинетом», в Aistream разработали новый вариант планировки. Он также преду­сматривает гостиную зону с диваном и столом, полноценную кухню и отдель­ное помещение для сна с кроватью для двоих взрослых. Однако рядом с санузлом планиров­щики смогли высвободить отдель­ный участок для рабочего простран­ства, изолиро­ванного звуко­непроница­емыми перегородками.

  • Оно включает в себя стол для размещения компьютерной техники, кабинетный шкаф для бумаг, а также офисное кресло с возмож­ностью крепления к полу. Наружные поверх­ности мебели выполнены из материала, устойчи­вого к наклеива­нию памяток и записок. Кроме того, этот отсек снабдили множеством розеток (в том числе USB) с питанием от бортового конвертера, а опционально можно будет установить более мощный аккуму­лятор для работы в отрыве от цивили­зации. Наконец, кабинет располагает тремя окнами с возмож­ностью затемнения.

  • Базовая стоимость мобильной «квартиры с кабинетом» от Airstream составляет 107 500 долларов (8,2 миллиона рублей).

  • Компания Airstream известна своими жилыми прицепами с характерным «стрим­лайновым» дизайном с 30-х годов прошлого века. Однако некоторое время фирма строила и полноценные «дома на колёсах» на грузовых шасси. Один такой автобус выпуска 1992 года выставляли на аукцион в Велико­британии в ноябре прошлого года: за машину рассчитывали выручить до 110 тысяч долларов, но сделка так и не состоялась.

  • Свой проект мобильного офиса в январе показывала компания Nissan. Кабинет на базе фургона NV350 оснастили выдвижной рабочей зоной и простран­ством для солнечных ванн на крыше, но он пока остаётся концепту­альной разработкой.

Хотели бы попутешествовать в таком жилом прицепе?

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