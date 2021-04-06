На удалёнку за 8 миллионов: Airstream показала кемпер с отдельным кабинетом
Дмитрий Елизаров
Известный американский производитель жилых трейлеров, компания Airstream показала новую разработку. Сама фирма назвала её «ответом на требования нового времени», подразумевая массовый переход на удалёнку на фоне пандемии коронавируса. Модель Flying Cloud 30FB Office позволяет без отрыва от путешествий не только жить, но и работать.
Новый трейлер стал членом семейства Flying Cloud с широким набором прицепов разного размера и планировки. Длина 30FB Office составляет 30 метров, базируется прицеп на двух осях, а жить в нём могут до шести человек.
Чтобы поместить в прежний кузов «квартиру с кабинетом», в Aistream разработали новый вариант планировки. Он также предусматривает гостиную зону с диваном и столом, полноценную кухню и отдельное помещение для сна с кроватью для двоих взрослых. Однако рядом с санузлом планировщики смогли высвободить отдельный участок для рабочего пространства, изолированного звуконепроницаемыми перегородками.
Оно включает в себя стол для размещения компьютерной техники, кабинетный шкаф для бумаг, а также офисное кресло с возможностью крепления к полу. Наружные поверхности мебели выполнены из материала, устойчивого к наклеиванию памяток и записок. Кроме того, этот отсек снабдили множеством розеток (в том числе USB) с питанием от бортового конвертера, а опционально можно будет установить более мощный аккумулятор для работы в отрыве от цивилизации. Наконец, кабинет располагает тремя окнами с возможностью затемнения.
Базовая стоимость мобильной «квартиры с кабинетом» от Airstream составляет 107 500 долларов (8,2 миллиона рублей).
Компания Airstream известна своими жилыми прицепами с характерным «стримлайновым» дизайном с
30-хгодов прошлого века. Однако некоторое время фирма строила и полноценные «дома на колёсах» на грузовых шасси. Один такой автобус выпуска 1992 года выставляли на аукцион в Великобритании в ноябре прошлого года: за машину рассчитывали выручить до 110 тысяч долларов, но сделка так и не состоялась.
-
Свой проект мобильного офиса в январе показывала компания Nissan. Кабинет на базе фургона NV350 оснастили выдвижной рабочей зоной и пространством для солнечных ванн на крыше, но он пока остаётся концептуальной разработкой.