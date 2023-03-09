Airstream сделал кемпер с дизайном от Porsche

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Уютный кемпер Airstream с кухней, спальней, санузлом: лимитированная серия за 11 миллионов рублей
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Фирма Airstream, известная своими кемперами с алюминиевыми обтекаемыми кузовами, представила концепцию новой модели. Её дизайн разработан Porsche, что сделало классические формы жилого прицепа заметно современнее.
Год назад Airstream открыл собственный музей. Он располагается в штаб-квартире фирмы в штате Огайо. В экспозиции представлено полтора десятка прицепов, показывающих основные вехи из истории компании.