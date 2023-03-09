Airstream сделал кемпер с дизайном от Porsche

Внедрена пневмоподвеска, которая изменяет высоту кемпера. Благодаря ей прицеп можно загнать в обычный гараж. Такую возможность даёт далеко не каждый аналог. Внутри всё ожидаемо: высококачественные современные материалы, полноценная кухня, множество мест для хранения вещей, необходимое для автономной жизни оборудование.