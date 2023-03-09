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Airstream сделал кемпер с дизайном от Porsche

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Кирилл Малышев

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Фирма Airstream, известная своими кемперами с алюминиевыми обтекаемыми кузовами, представила концепцию новой модели. Её дизайн разработан Porsche, что сделало классические формы жилого прицепа заметно современнее.

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  • Облик кемпера создали художники фирмы F.A. Porsche. Они ушли от клёпаных неокрашенных панелей, но сохранили дух Airstream за счёт серебристого тона стен. Их оттеняют чёрная задняя стенка и тонированные вклеенные стёкла.
  • Форма прицепа тщательно проработана с точки зрения аэродинамики. На стоянке подъёмная крыша добавляет внутреннего объёма. Из неё выдвигается маркиза, под которой можно уютно провести время, сидя на улице.
  • Внедрена пневмоподвеска, которая изменяет высоту кемпера. Благодаря ей прицеп можно загнать в обычный гараж. Такую возможность даёт далеко не каждый аналог. Внутри всё ожидаемо: высококачественные современные материалы, полноценная кухня, множество мест для хранения вещей, необходимое для автономной жизни оборудование.
  • Задняя часть прицепа сделана трансформируемой. Во-первых, стенка не стационарная, а двухстворчатая открывающаяся. На нижней части можно оборудовать посадочные места. Во-вторых, интерьер преображается в спальню, обеденную или рабочую зону.

Год назад Airstream открыл собственный музей. Он располагается в штаб-квартире фирмы в штате Огайо. В экспозиции представлено полтора десятка прицепов, показывающих основные вехи из истории компании.

Нужен ли кемперу дизайн?

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