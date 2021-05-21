Создатели «летающего болида Формулы-1» объявили сроки проведения первых гонок
Дмитрий Елизаров
Австралийская компания Airspeeder объявила о намерении провести первые гоночные полёты своих сверхскоростных аэромобилей уже во второй половине нынешнего года. Сначала они пройдут без пилотов, но в 2022 году состязания превратятся в воздушный аналог Формулы-1.
Airspeeder Mk3 представляет собой по сути пилотируемый коптер с восемью несущими винтами — очень лёгкий, мощный и быстрый. Он полностью построен из композитных материалов, а его электромоторы развивают 320 кВт — 435 л.с. (ранее приводилась цифра в 96 кВт). Учитывая «сухой» вес Airspeeder Mk3 в 130 килограммов, этого достаточно, чтобы ускоряться до
100 км/чза 2,8 секунды. При этом аэромобиль может нести до 75 килограммов груза (например, пилота) и подниматься на высоту до 500 метров.
Регламентом гонки предусмотрены «пит-стопы», но на каждый отведено не более 14 секунд. Предполагается, что это время будет потрачено на замену аккумуляторных батарей, для чего в Airspeeder разработали особую систему «салазок».
Управлять аэромобилями во время первых соревнований будут пилоты, находящиеся на земле, — по той же схеме, что применяется на гражданских квадрокоптерах. Однако позже после отработки всех нюансов компания Airspeeder допустит лётчиков и к непосредственному управлению.
В настоящее время идёт процесс изготовления первых десяти «летающих болидов», которые и примут участие в гонках. Утверждается, что они пройдут на трёх континентах.
Airspeeder Mk3 не сможет передвигаться по земле самостоятельно, однако проекты «летающих автомобилей» разрабатываются повсеместно, в том числе и в России. В январе в московских Лужниках тестировали аэротакси, свой «Циклокар» создают в Сибири, а воронежскому Flyter обещали некий ранее невиданный движитель.