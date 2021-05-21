Создатели «летающего болида Формулы-1» объявили сроки проведения первых гонок

Airspeeder Mk3 представляет собой по сути пилотиру­емый коптер с восемью несущими винтами — очень лёгкий, мощный и быстрый. Он полностью построен из композитных материалов, а его электро­моторы развивают 320 кВт — 435 л.с. (ранее приводилась цифра в 96 кВт). Учитывая «сухой» вес Airspeeder Mk3 в 130 килограммов, этого достаточно, чтобы ускоряться до 100 км/ч за 2,8 секунды. При этом аэро­мобиль может нести до 75 кило­граммов груза (например, пилота) и подниматься на высоту до 500 метров.

Регламентом гонки предусмотрены «пит-стопы», но на каждый отведено не более 14 секунд. Пред­полагается, что это время будет потрачено на замену аккуму­ляторных батарей, для чего в Airspeeder разра­ботали особую систему «салазок».

Управлять аэромобилями во время первых соревно­ваний будут пилоты, находящиеся на земле, — по той же схеме, что применяется на граждан­ских квадро­коптерах. Однако позже после отработки всех нюансов компания Airspeeder допустит лётчиков и к непосред­ственному управлению.

В настоящее время идёт процесс изготов­ления первых десяти «летающих болидов», которые и примут участие в гонках. Утверждается, что они пройдут на трёх континентах.