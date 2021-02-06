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Посмотрите на первый в мире летающий гоночный болид

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Дмитрий Елизаров

Компания Airspeeder из Австралии показала прототип летающего спорткара: восьми­винтовой Airspeeder MK3 станет участником новейшей гоночной серии, стартующей уже в нынешнем году. Октокоптер сможет разгоняться до 120 км/ч.

  • Болид спроектирован фирмой Airspeeder совместно с компанией Alauda Aeronautics. Он практически целиком построен из карбона и весит около центнера. Восемь винтов Airspeeder MK3 приводятся в движение электриче­ской силовой установкой общей мощностью 96 кВт.

  • Конструкция Airspeeder подразумевает кресло пилота и органы управления. Однако во время первых гоночных стартов во избежание травм пилотов спортс­мены будут управлять болидами дистанци­онно. Airspeeder MK3 уже оснащён системой лидаров и датчиков, которые позволят окто­коптерам избегать столкно­вений. Пополнение энерго­запаса во время гонок планируется осуще­ствлять посред­ством простой замены батарей.

  • Гоночная серия станет своего рода полигоном для испытаний актуаль­ного поколения окто­коптера, по итогам которых разра­ботчики намерены создать более совер­шенный Airspeeder MK4. Будут ли инженеры предпри­нимать попытки сертифи­цировать болид для гражданского исполь­зования, пока не уточняется.

  • Первые соревнователь­ные полёты должны состояться уже в этом году. Однако их график пока не составлен: испытания Airspeeder MK3 ещё не завер­шены. Тем не менее австралийцы намерены успеть собрать 10 экзем­пляров болида, которые и передадут командам-участницам.

  • Аэромобили по схожей компоновочной схеме, предназ­наченные для города, разрабаты­вают и в России. К примеру, воронежский стартап Scienex создаёт аэромобиль­ную капсулу Flyter, которая будет способна поднимать двоих человек на высоту до полутора километров.

Верите в успех австралийцев?

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