Посмотрите на первый в мире летающий гоночный болид
Дмитрий Елизаров
Компания Airspeeder из Австралии показала прототип летающего спорткара: восьмивинтовой Airspeeder MK3 станет участником новейшей гоночной серии, стартующей уже в нынешнем году. Октокоптер сможет разгоняться до
Болид спроектирован фирмой Airspeeder совместно с компанией Alauda Aeronautics. Он практически целиком построен из карбона и весит около центнера. Восемь винтов Airspeeder MK3 приводятся в движение электрической силовой установкой общей мощностью 96 кВт.
Конструкция Airspeeder подразумевает кресло пилота и органы управления. Однако во время первых гоночных стартов во избежание травм пилотов спортсмены будут управлять болидами дистанционно. Airspeeder MK3 уже оснащён системой лидаров и датчиков, которые позволят октокоптерам избегать столкновений. Пополнение энергозапаса во время гонок планируется осуществлять посредством простой замены батарей.
Гоночная серия станет своего рода полигоном для испытаний актуального поколения октокоптера, по итогам которых разработчики намерены создать более совершенный Airspeeder MK4. Будут ли инженеры предпринимать попытки сертифицировать болид для гражданского использования, пока не уточняется.
Первые соревновательные полёты должны состояться уже в этом году. Однако их график пока не составлен: испытания Airspeeder MK3 ещё не завершены. Тем не менее австралийцы намерены успеть собрать 10 экземпляров болида, которые и передадут командам-участницам.
Аэромобили по схожей компоновочной схеме, предназначенные для города, разрабатывают и в России. К примеру, воронежский стартап Scienex создаёт аэромобильную капсулу Flyter, которая будет способна поднимать двоих человек на высоту до полутора километров.