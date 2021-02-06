Посмотрите на первый в мире летающий гоночный болид

Болид спроектирован фирмой Airspeeder совместно с компанией Alauda Aeronautics. Он практически целиком построен из карбона и весит около центнера. Восемь винтов Airspeeder MK3 приводятся в движение электриче­ской силовой установкой общей мощностью 96 кВт.

Конструкция Airspeeder подразумевает кресло пилота и органы управления. Однако во время первых гоночных стартов во избежание травм пилотов спортс­мены будут управлять болидами дистанци­онно. Airspeeder MK3 уже оснащён системой лидаров и датчиков, которые позволят окто­коптерам избегать столкно­вений. Пополнение энерго­запаса во время гонок планируется осуще­ствлять посред­ством простой замены батарей.

Гоночная серия станет своего рода полигоном для испытаний актуаль­ного поколения окто­коптера, по итогам которых разра­ботчики намерены создать более совер­шенный Airspeeder MK4. Будут ли инженеры предпри­нимать попытки сертифи­цировать болид для гражданского исполь­зования, пока не уточняется.

Первые соревнователь­ные полёты должны состояться уже в этом году. Однако их график пока не составлен: испытания Airspeeder MK3 ещё не завер­шены. Тем не менее австралийцы намерены успеть собрать 10 экзем­пляров болида, которые и передадут командам-участницам.