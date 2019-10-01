Взбесившаяся тележка с напитками устроила хаос в аэропорту

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В аэропорту Домодедово самолёты будет эвакуировать танк
Ferrari Enzo против LaFerrari: дрэг!
Николай Андреев
В международном аэропорту О’Хара (Чикаго, США) во время подготовки самолёта к очередному полёту вышел из-под контроля электрокар, доставляющий напитки. Причины инцидента неизвестны, но он скинул водителя и стал крутить пончики в опасной близости к бизнес-джету, разбрасывая вокруг содержимое кузова.
Crazy event at ORD. Heads up safety move by a ramp worker! pic.twitter.com/SQi5zB0Ooz— Kevin Klauer DO, EJD (@Emergidoc) 30 сентября 2019 г.
Один из сотрудников аэропорта не растерялся и на погрузчике врезался в неуправляемый электрокар — тот опрокинулся и остановился. Меньше чем за сутки ролик набрал более 11 миллионов просмотров, на него даже отреагировал президент США Дональд Трамп, похвалив спасителя за проделанную работу.