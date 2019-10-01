Ferrari Enzo против LaFerrari: дрэг!

Взбесившаяся тележка с напитками устроила хаос в аэропорту

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Николай Андреев

В международном аэропорту О’Хара (Чикаго, США) во время подготовки самолёта к очеред­ному полёту вышел из-под контроля электро­кар, достав­ляющий напитки. Причины инцидента неизвестны, но он скинул водителя и стал крутить пончики в опасной близости к бизнес-джету, разбра­сывая вокруг содержимое кузова.

Один из сотрудников аэропорта не рас­терялся и на погруз­чике врезался в неуправ­ляемый электрокар — тот опроки­нулся и остановился. Меньше чем за сутки ролик набрал более 11 миллионов про­смотров, на него даже отреаги­ровал президент США Дональд Трамп, похвалив спасителя за проделан­ную работу.

Что это было?

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