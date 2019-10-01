Взбесившаяся тележка с напитками устроила хаос в аэропорту

Один из сотрудников аэропорта не рас­терялся и на погруз­чике врезался в неуправ­ляемый электрокар — тот опроки­нулся и остановился. Меньше чем за сутки ролик набрал более 11 миллионов про­смотров, на него даже отреаги­ровал президент США Дональд Трамп, похвалив спасителя за проделан­ную работу.