Посмотрите, как летающий автомобиль AirCar разложил крылья и поднялся в воздух

Испытания прошли в аэропорте словацкого города Пьештяни. Для того, чтобы перейти в лётный режим, AirCar убирает заднюю ось дальше назад, увели­чивая колёсную базу, а в появив­шемся проёме занимают место выдвижные крылья. Полный процесс транс­формации длится не больше трёх минут и требует от водителя лишь одного нажатия кнопки, а пассажирам не нужно выходить из машины. Для взлёта потребуется не больше 300 метров свободной прямой.

Внешне AirCar имеет мало общего с привычными автомо­билями: его колёса прикрыты аэро­динамиче­скими кожухами, а в задней части отчётливо видны большое крыло на «хвосте» и крупный винт.

Под капотом летающей машины находится двигатель от BMW мощностью 140 лошадиных сил. Он обеспе­чивает 1100-кило­граммовой AirCar максимальные 200 км/ч и на земле, и в воздухе. Заявленный максимальный пробег на одной заправке – 1000 кило­метров, однако компания не уточняет, о каком режиме движения идёт речь.