Посмотрите, как летающий автомобиль AirCar разложил крылья и поднялся в воздух
Борис Закиров
Компания KleinVision продемонстрировала первые лётные испытания своей новой летающей машины AirCar. В ролике, опубликованном на канале компании в YouTube, показаны трансформация из дорожного в лётный режим и полёт вместе со взлётом и посадкой. В роли пилота выступил основатель компании Стефан Кляйн.
Испытания прошли в аэропорте словацкого города Пьештяни. Для того, чтобы перейти в лётный режим, AirCar убирает заднюю ось дальше назад, увеличивая колёсную базу, а в появившемся проёме занимают место выдвижные крылья. Полный процесс трансформации длится не больше трёх минут и требует от водителя лишь одного нажатия кнопки, а пассажирам не нужно выходить из машины. Для взлёта потребуется не больше 300 метров свободной прямой.
Внешне AirCar имеет мало общего с привычными автомобилями: его колёса прикрыты аэродинамическими кожухами, а в задней части отчётливо видны большое крыло на «хвосте» и крупный винт.
Под капотом летающей машины находится двигатель от BMW мощностью 140 лошадиных сил. Он обеспечивает 1100-килограммовой AirCar максимальные
200 км/чи на земле, и в воздухе. Заявленный максимальный пробег на одной заправке – 1000 километров, однако компания не уточняет, о каком режиме движения идёт речь.
О стоимости и тираже пока нет данных, но компания обещает начать продажи до весны 2021 года. В будущем модельная линейка пополнится четырёхместным вариантом и версией с двумя моторами.