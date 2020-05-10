Посмотрите на авиабазу, на которой складировали тысячи машин на 3,2 миллиарда рублей

Территория авиабазы сейчас занята тысячами новых машин. В их числе — как бюджетные, так и люксовые модели Land Rover и Jaguar. Общая стоимость этого нераспроданного автопарка превышает 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей).

Аэродром будет использоваться для хранения несколько недель, после чего машины направят в автосалоны. По оценкам аналитиков, интерес к покупке новых автомобилей в Великобритании снизился на 97 процентов, до уровня 1946 года. В апреле в стране был продан всего 871 новый автомобиль.