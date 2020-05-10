Британец бесплатно дезинфицирует чужие машины, чтобы победить коронавирус

Посмотрите на авиабазу, на которой складировали тысячи машин на 3,2 миллиарда рублей

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Константин Новацкий

Бывшая база Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратилась в огромную парковку для нераспроданных автомобилей. Последствия сильнейшего спада продаж из-за пандемии коронавируса теперь видно с высоты птичьего полёта. Фотографии опубликовало издание Daily Mail.

Фото Chris Gorman Big Ladder
Фото Chris Gorman Big Ladder
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Фото Chris Gorman Big Ladder

  • Территория авиабазы сейчас занята тысячами новых машин. В их числе — как бюджетные, так и люксовые модели Land Rover и Jaguar. Общая стоимость этого нераспроданного автопарка превышает 35 миллионов фунтов стерлингов (3,2 миллиарда рублей).

  • Аэродром будет использоваться для хранения несколько недель, после чего машины направят в автосалоны. По оценкам аналитиков, интерес к покупке новых автомобилей в Великобритании снизился на 97 процентов, до уровня 1946 года. В апреле в стране был продан всего 871 новый автомобиль.

Как по-вашему, быстро опустеет эта парковка?

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