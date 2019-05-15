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Посмотрите, смогут ли 16 подушек безопасности поднять автомобиль

Видео

Николай Андреев

Блогеры с канала Life OD решили наглядно продемонстрировать мощность подушек безопасности. Сначала с их помощью они устроили полёты на гоночном кресле, а затем собрали «батарею» из 16 подушек и положили под тюнингованный седан Honda Civic. Получилось ли у них приподнять машину над землёй — смотрите в ролике!

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Авторы канала Life OD любят проводить странные эксперименты с автомобилями. Помимо реализации сумасшедшего вылета колёс на этом Сивике, парни пробовали использовать силиконовую смазку WD-40 вместо моторного масла, устанавливали четыре турбины на обычный двигатель и наматывали на колёсный диск огромное количество пластиковых стяжек.

Для чего ещё можно использовать подушки безопасности?

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