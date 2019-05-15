Посмотрите, смогут ли 16 подушек безопасности поднять автомобиль

Блогеры с канала Life OD решили наглядно продемонстрировать мощность подушек безопасности. Сначала с их помощью они устроили полёты на гоночном кресле, а затем собрали «батарею» из 16 подушек и положили под тюнингованный седан Honda Civic. Получилось ли у них приподнять машину над землёй — смотрите в ролике!

