Посмотрите, смогут ли 16 подушек безопасности поднять автомобиль

Материал по теме
Теслу забронировали, а затем расстреляли
Бигфут перепрыгнул семь соперников и установил мировой рекорд
Николай Андреев
Блогеры с канала Life OD решили наглядно продемонстрировать мощность подушек безопасности. Сначала с их помощью они устроили полёты на гоночном кресле, а затем собрали «батарею» из 16 подушек и положили под тюнингованный седан Honda Civic. Получилось ли у них приподнять машину над землёй — смотрите в ролике!
Авторы канала Life OD любят проводить странные эксперименты с автомобилями. Помимо реализации сумасшедшего вылета колёс на этом Сивике, парни пробовали использовать силиконовую смазку WD-40 вместо моторного масла, устанавливали четыре турбины на обычный двигатель и наматывали на колёсный диск огромное количество пластиковых стяжек.