«Убийца Теслы» попросил не называть его «убийцей Теслы»

В интервью изданию Ars Technica глава стартапа Lucid Motors Питер Роулинсон заявил, что не собирается воевать с конку­рентами. «Пожалуйста, не называйте нас убийцами Теслы, — сказал он. — Мир достаточно велик, чтобы обе наши компании развивались и процветали». Кроме того, Роулинсон поделился новостями о подготовке к серийному производ­ству первой модели Lucid — седана Air.

Изначально планировалось, что выпуск Lucid Air стартует в 2019 году, но сроки пришлось пере­смотреть из-за задержки с финанси­рованием. Однако инвесторы из Саудовской Аравии в итоге вложили в проект один миллиард долларов: этого хватило на разработку модели и строитель­ство завода в Каса-Гранде, штат Аризона.