«Убийца Теслы» попросил не называть его «убийцей Теслы»
В интервью изданию Ars Technica глава стартапа Lucid Motors Питер Роулинсон заявил, что не собирается воевать с конкурентами. «Пожалуйста, не называйте нас убийцами Теслы, — сказал он. — Мир достаточно велик, чтобы обе наши компании развивались и процветали». Кроме того, Роулинсон поделился новостями о подготовке к серийному производству первой модели Lucid — седана Air.
Изначально планировалось, что выпуск Lucid Air стартует в 2019 году, но сроки пришлось пересмотреть
По словам Роулинсона, сроки ввода фабрики в эксплуатацию подобраны под завершение доводочных работ над электрокаром — совпасть оба события должны в конце текущего или начале 2021 года. Кроме того, Lucid Air пережил множество изменений по сравнению с прототипом, показанным в 2016 году.
На первый взгляд, дизайн практически остался прежним, но у финальной версии нет ни одной общей кузовной панели с исходником. Сделано всё в первую очередь ради оптимизации аэродинамики и увеличения запаса хода.
Серьёзно изменена техническая начинка. Теперь здесь применена 900-вольтовая электрическая архитектура, и это рекорд для индустрии: к примеру, Porsche Taycan использует 800-вольтовую сеть.
В движение Lucid Air приводится электромоторами не переменного, а постоянного тока. Новый инвертор основан на полупроводниках из карбида кремния, заново спроектированы планетарная трансмиссия и дифференциал. По словам Роулинсона, всё это разработано собственными силами Lucid Motors и отличается непревзойдённой эффективностью. Например, суммарная масса инвертора, двигателя, трансмиссии и дифференциала составляет всего 73 килограмма.
Аккумуляторы для нового электроседана будет поставлять компания LG Chem, но архитектура и компоновка батарейных кластеров также разработаны Lucid Motors с использованием опыта, полученного в
Формуле-Е.Начиная с 2019 года батареи для этой гоночной серии поставляет Atieva, технологическое подразделение Lucid.
Финальные спецификации Lucid Air пока не обнародованы, а предварительные выглядят так: суммарная мощность свыше тысячи лошадиных сил, разгон до сотни быстрее 2,5 секунды, максимальная скорость более
320 км/ч.И всё это при запасе хода, превышающем 650 километров на одной зарядке.