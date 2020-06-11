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«Убийца Теслы» попросил не называть его «убийцей Теслы»

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В интервью изданию Ars Technica глава стартапа Lucid Motors Питер Роулинсон заявил, что не собирается воевать с конку­рентами. «Пожалуйста, не называйте нас убийцами Теслы, — сказал он. — Мир достаточно велик, чтобы обе наши компании развивались и процветали». Кроме того, Роулинсон поделился новостями о подготовке к серийному производ­ству первой модели Lucid — седана Air. 

Изначально планировалось, что выпуск Lucid Air стартует в 2019 году, но сроки пришлось пере­смотреть из-за задержки с финанси­рованием. Однако инвесторы из Саудовской Аравии в итоге вложили в проект один миллиард долларов: этого хватило на разработку модели и строитель­ство завода в Каса-Гранде, штат Аризона.

Строительство завода Lucid в Аризоне
Предсерийные прототипы седана Lucid Air
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Строительство завода Lucid в Аризоне

По словам Роулинсона, сроки ввода фабрики в эксплуатацию подо­браны под завер­шение доводочных работ над электро­каром — совпасть оба события должны в конце текущего или начале 2021 года. Кроме того, Lucid Air пережил множество измене­ний по сравнению с прото­типом, показанным в 2016 году.

  • На первый взгляд, дизайн практически остался прежним, но у финальной версии нет ни одной общей кузовной панели с исходником. Сделано всё в первую очередь ради оптими­зации аэро­динамики и увеличения запаса хода.

  • Серьёзно изменена техническая начинка. Теперь здесь применена 900-вольтовая электриче­ская архи­тектура, и это рекорд для индустрии: к примеру, Porsche Taycan использует 800-вольтовую сеть.

  • В движение Lucid Air приводится электромоторами не перемен­ного, а постоянного тока. Новый инвертор основан на полупро­водниках из карбида кремния, заново спроекти­рованы планетарная трансмиссия и диффе­ренциал. По словам Роулинсона, всё это разработано собствен­ными силами Lucid Motors и отличается непре­взойдённой эффектив­ностью. Например, суммарная масса инвертора, двигателя, трансмиссии и диффе­ренциала составляет всего 73 килограмма.

  • Аккумуляторы для нового электроседана будет поставлять компания LG Chem, но архитектура и компоновка батарейных кластеров также разра­ботаны Lucid Motors с использо­ванием опыта, полученного в Формуле-Е. Начиная с 2019 года батареи для этой гоночной серии поставляет Atieva, технологи­ческое подразделение Lucid.

  • Финальные спецификации Lucid Air пока не обнародо­ваны, а предвари­тельные выглядят так: суммарная мощность свыше тысячи лошадиных сил, разгон до сотни быстрее 2,5 секунды, макси­мальная скорость более 320 км/ч. И всё это при запасе хода, превы­шающем 650 километров на одной зарядке.

Как думаете, хватит уже убивать Теслу?

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