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Крепкий хозяйственник апокалипсиса. Фотопост

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Василий Кириллов

Может ли получиться что-то крутое из автомобиля, который выпускал производитель тракторов, сеялок и комбайнов? Внедорожник International Harvester Scout собирали в шестидесятых-семидесятых годах прошлого века для американцев, которые топили за вторую поправку к Конституции США (право граждан на хранение и ношение оружия, если что) и измеряли крутость в объёмах годового удоя.

Но это не помешало британскому графическому дизайнеру, который называет себя Сolorsponge, использовать именно International Harvester в качестве «донора» для виртуального проекта VANGUARD M.H.C.06. Монстр был создан по мотивам гоночной серии Baja. Главная особенность этих машин — огромные и злые колёса, а также подвеска с такой энергоёмкостью, что может пережить попадание межконтинентальной баллистической ракеты.

Впрочем, настроение этой цифровой фотосессии (степень реалистичности такая, что невозможно назвать это графикой) навевает мысли не о спорте, а скорее о постапокалиптической ядерной зиме. Останутся ли там дороги — вопрос открытый, но VANGUARD по этому поводу точно не парится.

Фотографии: Colorsponge

Хотели бы увидеть такой внедорожник в реальности?

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