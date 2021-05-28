Россияне назвали самых агрессивных водителей: опрос Авто.ру

Среди марок 53 процента участников опроса назвали самыми «напори­стыми» водителей автомобилей BMW — это почти 90 процентов от всех немецких марок. Или в 9 раз больше, чем набрали марки Audi и Mercedes-Benz вместе.

На втором месте — водители Lada, которые получили втрое меньше голосов. Водителей массовых Hyundai и Kia неаккуратными в сумме назвали 6 процентов респондентов. Ещё 4 процента опрошенных недолюбли­вают водителей на машинах Toyota, и, судя по комментариям к голосо­ванию, речь идёт о владельцах Camry и Land Cruiser.

Водители автомобилей других марок не отличаются выраженной недружелюб­ностью. Правда, во многом это связано с небольшим количе­ством авто­мобилей этих брендов в российском автопарке. Например, Cadillac, Genesis и Mini, набравшие суммарно 0,8% голосов «за агрессивность», нечасто встречаются на дорогах, поэтому и заметить, что их владельцы массово нарушают ПДД или не уважают других участников дорожного движения, сложно.