Знаменитые британские ретрокары Morgan обновились: доработанная крыша и новый «бардачок»

Россияне назвали самых агрессивных водителей: опрос Авто.ру

Дмитрий Савостьянчик

Пользователи Авто.ру рассказали, за рулём каких автомобилей чаще всего встречаются агрессивные водители, а в каких машинах ездят самые спокойные. В опросе приняли участие больше четырёх тысяч человек.

Половина участников голосования считают, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях.


Ещё четверть респондентов (26 процентов) самыми неаккуратными водителями называют владельцев российских авто­мобилей. Каждый десятый опрошенный негативно отзывается о водителях «японцев», и лишь 7 процентов — о владельцах корейских машин. Получается, что в антилидерах рейтинга — владельцы наиболее распро­странённых в стране автомобилей.

Среди марок 53 процента участников опроса назвали самыми «напори­стыми» водителей автомобилей BMW — это почти 90 процентов от всех немецких марок. Или в 9 раз больше, чем набрали марки Audi и Mercedes-Benz вместе. 

На втором месте — водители Lada, которые получили втрое меньше голосов. Водителей массовых Hyundai и Kia неаккуратными в сумме назвали 6 процентов респондентов. Ещё 4 процента опрошенных недолюбли­вают водителей на машинах Toyota, и, судя по комментариям к голосо­ванию, речь идёт о владельцах Camry и Land Cruiser.

Водители автомобилей других марок не отличаются выраженной недружелюб­ностью. Правда, во многом это связано с небольшим количе­ством авто­мобилей этих брендов в российском автопарке. Например, Cadillac, Genesis и Mini, набравшие суммарно 0,8% голосов «за агрессивность», нечасто встречаются на дорогах, поэтому и заметить, что их владельцы массово нарушают ПДД или не уважают других участников дорожного движения, сложно.

Самые законопослушные субъекты сидят за рулём шведских, французских и японских автомобилей.

Интересно, что владельцы немецких и корейских машин оказались лидерами не только в рейтинге самых агрессивных водителей, но и среди самых аккуратных. Уважительно относятся к другим участникам дорожного движения владельцы Audi, Mercedes-Benz, Genesis.

При этом сами респонденты ездят в основном на немецких и японских автомобилях. Российские модели выбирают в 3,5 реже: они заметно уступают даже корейскому автопрому.

Популярны среди респондентов также «американцы», самые массовые среди которых, конечно же, автомобили марки Ford.

Наиболее нераспространённые машины — китайские: ими владеют около одного процента респондентов. Хотя, судя по темпам продаж китайских автомобилей, в ближайшее время их доля будет только увеличиваться.

Часто ведёте себя агрессивно за рулём?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение