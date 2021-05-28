Россияне назвали самых агрессивных водителей: опрос Авто.ру
Дмитрий Савостьянчик
Пользователи Авто.ру рассказали, за рулём каких автомобилей чаще всего встречаются агрессивные водители, а в каких машинах ездят самые спокойные. В опросе приняли участие больше четырёх тысяч человек.
Половина участников голосования считают, что самые агрессивные водители ездят на немецких автомобилях.
Ещё четверть респондентов (26 процентов) самыми неаккуратными водителями называют владельцев российских автомобилей. Каждый десятый опрошенный негативно отзывается о водителях «японцев», и лишь
Среди марок 53 процента участников опроса назвали самыми «напористыми» водителей автомобилей BMW — это почти 90 процентов от всех немецких марок. Или в 9 раз больше, чем набрали марки Audi и Mercedes-Benz вместе.
На втором месте — водители Lada, которые получили втрое меньше голосов. Водителей массовых Hyundai и Kia неаккуратными в сумме назвали 6 процентов респондентов. Ещё 4 процента опрошенных недолюбливают водителей на машинах Toyota, и, судя по комментариям к голосованию, речь идёт о владельцах Camry и Land Cruiser.
Водители автомобилей других марок не отличаются выраженной недружелюбностью. Правда, во многом это связано с небольшим количеством автомобилей этих брендов в российском автопарке. Например, Cadillac, Genesis и Mini, набравшие суммарно 0,8% голосов «за агрессивность», нечасто встречаются на дорогах, поэтому и заметить, что их владельцы массово нарушают ПДД или не уважают других участников дорожного движения, сложно.
Самые законопослушные субъекты сидят за рулём шведских, французских и японских автомобилей.
Интересно, что владельцы немецких и корейских машин оказались лидерами не только в рейтинге самых агрессивных водителей, но и среди самых аккуратных. Уважительно относятся к другим участникам дорожного движения владельцы Audi, Mercedes-Benz, Genesis.
При этом сами респонденты ездят в основном на немецких и японских автомобилях. Российские модели выбирают в 3,5 реже: они заметно уступают даже корейскому автопрому.
Популярны среди респондентов также «американцы», самые массовые среди которых, конечно же, автомобили марки Ford.
Наиболее нераспространённые машины — китайские: ими владеют около одного процента респондентов. Хотя, судя по темпам продаж китайских автомобилей, в ближайшее время их доля будет только увеличиваться.