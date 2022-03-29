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Минтранс хочет обязать агрегаторов такси передавать данные в ФСБ

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Дмитрий Елизаров

Минтранс готовит к внесению на рассмотрение Госдумы законопроект с рядом поправок в нормативные акты, регулирующие деятельность агрегаторов такси и аналогичных им служб заказов. Как пишет РБК со ссылкой на текст проекта, помимо обязанности для агрегаторов открыть Федеральной службе безопасности удалённый доступ к собственным данным законопроектом предлагается, к примеру, установить минимальный тариф для перевозки пассажиров и ограничить число такси в регионах.

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  • Какую именно информацию и с какой целью предлагается передавать в ФСБ, текст законопроекта не конкретизирует: речь идёт о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». Те же самые сведения, включая ещё и информацию о местоположении автомобиля, агрегаторов хотят обязать передавать в Региональную навигационно-информационную систему.
  • Законопроект предлагает также ограничивать количество легковых такси в регионах страны, а агрегаторов обязать открывать в этих регионах собственные представительства. Кроме того, поправки предусматривают введение минимальных тарифов, региональных реестров перевозчиков и обязанность установки устройств, контролирующих степень усталости водителя. Наконец, законопроектом вводится ответственность агрегатора за ущерб здоровью или имуществу пассажира в том случае, если у водителя нет разрешения на перевозки.
  • Ожидается, что законопроект будет внесён в Госдуму в ближайшее время.

В середине марта в России разрешили тестировать на дорогах общего пользования такси без водителя за рулём. К примеру, такие такси, спроектированные Яндексом, могут появиться на дорогах Иннополиса в Татарстане, в Краснодарском крае, Сколково и московском районе Ясенево.

Часто пользуетесь такси?

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