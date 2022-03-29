Минтранс хочет обязать агрегаторов такси передавать данные в ФСБ

Законопроект предлагает также ограничивать количество легковых такси в регионах страны, а агрегаторов обязать открывать в этих регионах собственные представительства. Кроме того, поправки предусматривают введение минимальных тарифов, региональных реестров перевозчиков и обязанность установки устройств, контролирующих степень усталости водителя. Наконец, законопроектом вводится ответственность агрегатора за ущерб здоровью или имуществу пассажира в том случае, если у водителя нет разрешения на перевозки.